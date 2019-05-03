【死神星來了】小行星2029年近距離掠過地球　NASA：相當罕見

新海誠電影《你的名字》中隕石撞地球一幕，可謂教人流了不少眼淚。事實上，動畫的橋段並非不可能發生。 美國太空總署（NASA）最新數據顯示，一顆直徑約335米的巨大小行星，正持續往地球方向前進。 這顆小行星被命名為「死神星」（Apophis），預料它最接近地球的時刻，竟是十年後的「黑色星期五」，可謂相常不吉利。科學家普遍認為「死神」只會在地球邊緣擦過，但若真的發生碰撞，將會釋出相等於逾萬顆廣島原子彈的能量。

死神星來了：科學家普遍認為「死神」只會在地球邊緣擦過，但若真的發生碰撞，將會釋出相等於逾萬顆廣島原子彈的能量。（Getty Images）

死神星十年後來了

NASA在2004年發現這顆編號「99942」的小行星，並將其命名為「死神星」。科學家及後對此持續觀測，並模擬它的軌道，預料「死神星」會在2029年4月13日最接近地球。

無獨有偶，當日正是被西方宗教認為是不祥之日的「黑色星期五」。

死神星來了：「死神星」正持續朝地球靠近，預料會在2029年4月13日以極近的距離飛越地球上空。（NASA）

撞擊威力逾萬顆原子彈

科學家分析數據認為，屆時「死神星」會在地球上空3萬公里掠過，不會與地球相撞，惟他們仍不確定地球引力會否改變「死神星」的軌道。

有報道指，若真的發生碰撞，將會釋出相等於逾萬顆廣島原子彈的能量，帶來難以想像的大規模毀滅。

死神星來了：NASA在2004年發現這顆編號「99942」的小行星，並將其命名為「死神星」。科學家及後對此持續觀測。（NASA）

慷慨的「死神」

科學家及天文學家對「死神星」的到無不感到興奮，因為這將會是近距離觀察小行星好機會。NASA指出，一顆這麼大型的物體以如此近距離與地球擦身而過，相當罕見。

NASA目前持續監測近2000顆對地球有潛在威脅的小行星，若能近距離觀察「死神星」，他們將可獲得有用數據，用於日後行星防衛體系。NASA又預測，「死神星」屆時會越過大西洋，相信一般民眾亦可以用肉眼看見「死神的風采」。

（綜合報道）