智庫報告：美國飛彈量遠超中國俄羅斯

美國智庫國際海事安全研究中心（Center for International Maritime Security）發表分析報告指，雖然中國和俄羅斯的海軍艦隻數量超過美國，但是美國艦隻的總排水量遠超中俄，作戰飛彈（battle force misslies）數量也遙遙領先。

這份上周三（4月24日）由美國海軍軍事學院戰略與作戰研究部副主席巴頓（Keith Patton）撰寫、在研究中心網站發表的分析報告指，以2019年數據，美國海軍戰艦有333艘，比俄羅斯海軍的360艘少，更不及中國624艘。

但若然計算戰艦的噸位，美國艦隻的總排水量達到463萬噸，遠高於中國的182萬噸和俄羅斯的121萬噸。

報告又指出三個國家的作戰飛彈數量，美國有高達1.18萬枚飛彈，中國有5250枚，俄羅斯則是3326枚。

但報告也指出，中國的作戰飛彈數目，自2017年之後增加超過1000枚，美國則幾乎沒變。

報告在結論表示，美國在飛彈數目上有絕對優勢，不過美國的軍事部署遍佈全球，故此也相應地大大減少了在各個戰場上可以使用的飛彈數量。報告並指，在西太平洋，中國海軍正在迅速縮小與美軍的差距。

（中央社）