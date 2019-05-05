烏拉圭前選美冠軍酒店離奇吊死　「雙面女郎」黑暗私生活曝光

現年31歲的前「烏拉圭小姐」索薩（Fatimih Davila Sosa）上周四（2日）被人發現陳屍酒店房間內。報道指她在墨西哥首都墨西哥城一間酒店浴室內吊死，警方正在調查是她自殺還是他殺。 索薩生前為參加工作面試，4月23日抵達墨西哥城。酒店房間是由一名熟人訂。 墨西哥《宇宙報》（El Universal）報道，執法部門在調查她是否賣淫集團的受害者。

警方查案期間，發現她的私人生活或沒有外界想像中那麼簡單。一本揭秘書籍引述她講及自己作為高級應召女郎的生活。書中引述竊聽得來的對話寫道，她承認自己是業內賺得最多的「紅牌」。

索薩生於烏拉圭埃斯特角城（Punta del Este），2006年摘下「烏拉圭小姐」的后冠，同年7月代表國家到美國洛杉磯參與「世界小姐」選美比賽，2008年再度踏上「世界小組」的賽場。之後她有數年擔任模特兒，亦曾參演肥皂劇《愛的勝利》（西班牙語：El Triunfo del Amor／英語，The Triumph of Love）。

前「烏拉圭小姐」索薩（Fatimih Davila Sosa）5月2日被人發現在墨西哥一間酒店內吊死，傳執法部門在調查她是否賣淫集團的受害者。圖為2006年的照片，當年索薩在選美賽場艷壓群芳，成為2006年烏拉圭小姐冠軍。（美聯社）

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大爆模特兒、足球員和電視台秘聞的西班牙語書籍Dreams Broken引述索薩向扯皮條的達科斯塔（ José Miguel Acosta）談及「集團」內其他女生的收費：「她們問我，但我當然沒有告訴她們，我去聖路易斯（San Luis）跟那些男生出去收費數千美元。」達科斯塔回答她：「你現在知道我為你拿到最多吧。」

投身這個行列看來並非索薩的本意。書中揭露她未加入賣淫集團之前，是個夢想繼續就讀英語及新聞學的害羞女孩。世界小姐網站的個人簡介中，她自稱喜歡跳傘、閱讀及跳舞，其座右銘是「享受你人生的每一刻」。她在社交媒體也留下不少美麗的照片與正能量的留言，例如：「我們在每個早上重生，今日做什麼是最重要的。」不過爆料的書籍指出，5年後她已放棄職業抱負，她的對話只圍繞跟她發生關係的人的國籍。

（綜合報道）