新西蘭家庭遊巴拿馬出事　男子護妻兒被海盜殺死

不少香港人除了夢想有個屬於自己的家，想必部分人也想過擁有一艘遊艇，載着心愛的人或是家人環遊世界。不過一個實現夢想的新西蘭家庭，沒料到它會變成噩夢。他們開着新艇於上周四（2日）抵達巴拿馬時遇上海盜襲擊，60歲的男船主為保護妻子以及一對兒女慘遭槍殺。案中3名嫌犯被捕。

新西蘭男子卡爾弗韋爾（Alan Culverwell）在美國買下遊艇後，與妻子及一對孿生子女展開加勒比海之旅，豈料最終4人同遊、僅3人回來。（卡爾弗韋爾Facebook帳戶）

船主卡爾弗韋爾（Alan Culverwell）與妻兒不久前在美國佛羅里達州買下一艘遊艇，於是將新西蘭的住家賣掉，前往佛州接收新艇並開始旅遊。他們計劃在加勒比海玩2年，但在他們將船泊在庫納雅拉（Guna Yala）水域後，3名海盜上周四凌晨2時左右登船犯案。

當時卡爾弗韋爾與家人好夢正酣，他卻聽到船棚頂上傳出聲音，於是出去查看，卻不幸被海盜開槍殺死。他的妻子德林（Derryn Culverwell）也被人用彎刀追斬，所幸她只是受傷而且成功逼退海盜。她將自己和孩子反鎖在船艙內，隨之致電身在新西蘭的好友求救。

卡爾弗韋爾的妹妹休斯（Derryn Hughes）說，哥哥為人謹慎，有跟家人在船上做安全及疏散演習，沒想到此刻派上用場，救回妻子與子女性命。

一小時後終於有人前來拯救他們，她和受輕傷的女兒被送往醫院接受治療。

涉案3名嫌犯其後落網，當中包括2名巴拿馬人埃雷拉（Leandro Herrera）和阿羅塞梅納（Avelino Arosemena）。他們上周六（4日）下午被控謀殺及搶劫等罪名。第三名被起訴的疑犯是一名青少年，但因他尚於未成年，法庭沒有透露他的身份。

（綜合報道）