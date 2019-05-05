日本民間製造迷你火箭試射成功　為低成本航天研發揭開序幕

日本民間製造、全長只有10米的迷你火箭「MOMO 3號機」在周六（4日）試射成功。火箭到達了宇宙空間，停留約4分鐘返回地球。這是日本首個民間企業自行研發，完成發射火箭上太空的創舉，同時也確認了低成本航天的發展潛力。

從遠處拍攝MOMO 3號火箭發射一刻。MOMO火箭全長只有10米，是傳統火箭的十分之一左右。（美聯社）

北海道IST公司研發的迷你火箭「MOMO 3號機」在周六（4日）試射，發射後約4分鐘到達113公里進入宇宙空間，後在停留約4分鐘後往太平洋方向墜落，完成試射。

傳統火箭發射成本的百分之一

MOMO 3號機全長10米、重量只有20公斤，與傳統近百米長、重過百噸的火箭甚距甚遠。地球因重力關係，要把物件送上太空需要大量推力，愈是重的物件就需要更大能量，迷你火箭的成功意味火箭「不需要大」也能執行任務。

而且MOMO火箭不少原材料都是市面有售，引擎部分也是自行生產，把發射成本降至最低。據悉發射一次成本只需數千萬日圓，即1百萬多港元以內，是傳統火箭的百分之一。

▼火箭發射及進入宇宙一刻

預計2023年搭載第一顆衛星

火箭內可搭載衛星，過去日本就研發出大小只有30厘米左右，重3公斤的迷你觀測衛星。配合迷你火箭可以把宇宙探索成本大大降低，開放民間企業發展航天事業可能。日本放送協會報道，IST正計劃在2023年送第一個衛星上太空。

美國名為Planet的初創公司過去才成功研發小型攝影衛星，2017年利用PSLV極軌衛星火箭一次過運載88個衛星上太空，為地球拍攝高質量衛星圖片。相信小型火箭技術可以為低成本太空事業築起新道路。

（日本放送協會）