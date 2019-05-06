【政治漫畫】當言論空間在萎縮　幽默地「落政府面」很重要

從十九世紀開始，政治漫畫便成為了草根、非特權階級對執政權力宣洩不滿的另類途經之一。尤其在法國大革命爆發以後，公民論政的意識急劇膨脹，普羅市民與公權力的距離越來越近，便越來越敢說政府的不是。以幽默諷政的政治漫畫得以風行，便是由於公民越敢發聲「笑政府」。

成熟的公民社會，是孕育諷刺式論政的母體。（VCG）

很多時候，我們在看一篇政治漫畫，會輕鬆地就着主角的嘲笑一番。可能是因為主角的形象的誇張生動，也可能因為主角的行為滑稽有趣。漫畫家的作品，就是能夠將荒誕的現實，以更荒誕的形象表現出來。成熟的公民社會，或許才能孕育出這種輸出政治訊息的方式。

A political cartoon from 1939 in response to the Nazi-Soviet Pact pic.twitter.com/pVTv07Z3wA — History Lovers Club (@historylvrsclub) April 27, 2019

At least it’s a political cartoon...always better than a lame meme pic.twitter.com/5EE5m4c7dj — TheGhostOfTick (@GhostOfTick) May 5, 2019

不過，來自加拿大的漫畫家Brain Gable認為，政治漫畫這種特有的論政方式，隨着當今社會進入「後真相時代」後，言論空間萎縮，政治漫畫幾乎站不穩腳跟。

Brain Gable日前在加國最大的全國性報紙《環球郵報》撰文，向讀者帶出政治漫畫強調「幽默」的重要性（importance of humour）。

他點名批評美國總統特朗普開口閉口都提到的「假新聞」和全球各地日益嚴厲的仇恨言論，使公眾討論的空間越來越少。報章和廣播業者主動或被動地投入在言論的兩極戰場（two-front battle），包括很多載譽至今的老牌傳媒，都曾遭許多懷有居心的政治玩家所惡意誹謗。

美國不少政客時常批評國內部分報章散播「假新聞」，引起很多新聞從業員的不滿。（Getty Images）

當分裂越來越明顯，理性討論和議政都被憤怒和仇恨攻擊所淹蓋，尤其在社交媒體，某些言論觀點甚至會被扭曲、錯誤解讀。

這對於政治漫畫家來說，形勢很不利。Brian Gable認為，在過去的日子，「幽默」一直是對抗黨派主義、強力政治的重要力量。沒有幽默，公民便失去了一道制衡公權力的有利工具。

以往啜核的內容，目的是揭穿歌舞昇平掩飾下的政治或社會現實，讓讀者的腦袋清醒起來，主動回應時局。可是，在資訊爆炸的網絡時代，立意銳利的漫畫很容易被極端言論者錯誤審判，無論是正反雙方，都對意義深刻的漫畫作出表面的立場批判，甚至不多不少扭曲了作者的原意。

二十世紀上半葉，互聯網未興起，政治漫畫家以諷刺圖畫揭穿政治現實的論政手法深得民心。（Getty Images）

這對於漫畫家而言，他們便陷入了困局：漫畫家能否繼續無畏無懼地暢所欲「畫」?一邊可能有來自報社的固定立場施壓，另一邊又怕自己的作品遭網絡言論扭曲放大。這種情況下，政治漫畫家的創作自由變相被剝削。

Brian Gable引述加拿大漫畫家協會（Association of Canadian Cartoonists）主席Wes Tyrell的講話，指出隨着美加各大報社的擁有權都集中在少數人手中，漫畫家的表達自由只會越來越狹窄。

「很多報紙現在由少數權力寡頭主導內容，然後以陳腔濫調的編採方式在全國發布。」 加拿大漫畫家協會（Association of Canadian Cartoonists）主席Wes Tyrell。

Brian Gable最後強調，譏諷式政治漫畫帶來的幽默，是推動多元公共領域意識的重要元素，同時亦是提供良性討論空間的養分。

新媒體時代，政治諷刺漫畫需要在避免遭極端人士利用的同時，照常發揮幽默的威力。