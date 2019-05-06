美國三大選美比賽　史無前例全由黑人佳麗奪冠

2019年度「美國小姐」（Miss USA）決賽在上周四（2日）舉行，后冠由黑人女律師克里斯特（Cheslie Kryst）贏得；這是美國史上首次有3名黑人佳麗同一年在「美國小姐」、「美國妙齡小姐」（Miss Teen USA）和「美利堅小姐」（Miss America）這三大選美比賽榮登后座。

「2019美國小姐」克里斯特是一名民事訴訟律師，同時擁有工商管理碩士學位，智慧與美貌並重。（美聯社）

▼▼2019年度「美國小姐」、「美國妙齡小姐」和「美利堅小姐」 點擊圖片觀看▼▼

+ 9 + 8 + 7

28歲的克里斯特是民事訴訟律師，同時擁有工商管理碩士學位。克里斯特接受加冕後表示，她屬於擁有前瞻思維的第一代，兼備包容、多元和堅強等特質，這一代的女性亦得到賦權，而她期望見證這一代繼續進步。

美國選美比賽早期禁止黑人參加，即使後來開放參賽資格，黑人佳麗還是遭到不少歧視。美國杜克大學（Duke University）非洲及非裔美國人研究學系教授德弗朗茨（Thomas DeFrantz）表示，這3位年輕女性證明了21世紀美國審美標準的核心是黑人美女，因此應得到表揚。

另外兩位有份締造歷史的黑人佳麗是年僅18歲的「2019年美國妙齡小姐」加里斯（Kaliegh Garris）和25歲的「2019年美利堅小姐」富蘭克林（Nia Franklin），前者希望成為護士，後者則是作曲家，亦是第一屆不用穿泳裝亮相的「美利堅小姐」佳麗。

（綜合報道）