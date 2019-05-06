俄羅斯航空（Aeroflot）一架原定由莫斯科飛往摩爾曼斯克（Murmansk）的客機，周日（5日）發生意外。客機懷疑因雷擊關係緊急降落，但因著陸失敗機身爆炸起火，造成41人喪生的慘劇。 意外真正原因有待調查，但雷擊真的會發生墜機意外嗎？需知道飛機附有金屬外殼，在天上和一支避雷針沒太大分別……

客機降落後焚燒，閉路電視錄像說明客機高速降落時撞擊地面，機身一下子燃燒起來。（美聯社）

首先，雷擊飛機是一件很常見的事。暢銷航空書《Cockpit Confidential》作者兼現役機師史密斯（Patrick Smith），說明所有飛機都有為雷擊做防護和準備：「每架飛機平均每兩年就會被閃電擊中一次。但一般來說閃電擊中後會通過外殼直接在機翼或機尾釋出，只會對飛機造成很少甚至零傷害，乘客可能完全不知道被雷擊中。」

雷擊甚少直接對飛機造成嚴重影響

飛機由碳纖維強化的聚合物建造，在外雖舖有金屬層，但與內籠完全隔絕。所有電子設備亦有絕緣裝置，不會受雷擊損毀。即使是機門、輸油蓋等亦經特殊設計可承受直接雷擊的高温衝擊，所以雷擊一般不會對客機造成影響。

不過雷擊仍然會為客機構成一定威脅，但這不是因為單純的雷擊造成，而是伴隨雷擊的惡劣天氣。雷擊一般在雷雨雲中特別激烈，雲中除了雷電外，還有大量的雨水、冰粒及陣風，影響操作或對引擎造成傷害，所以飛機一般會避開雷雨雲飛行。

▼荷蘭航空一架777客機在起飛不久後遭雷擊的短片

過去因雷擊導致的空難

過去雷擊確實曾造成空難。1963年泛美航空一架波音707客機因雷擊導致油箱起火，飛機在空中解體，造成81人死亡。1976年一架伊朗空軍專用的波音747客機，亦因雷擊導致油箱起火爆炸，側翼脫落墜毀，造成17人死亡。

但往後新型的飛機大都做好保護措施，單純因雷擊造成墜機的意外幾乎已不再復見。如2010年LAN哥倫比亞航空波音737客機的空難中，最終調查認為機師因惡劣天氣影響其判斷，導致飛機在降落時高速撞向地面解體，縱使飛機降落期間受到雷擊，但不是墜毀主因。

今次俄羅斯航空空難的俄製蘇霍伊-100客機，過去發生的致命空難均屬人為錯誤，此次空難主因仍有待調查。