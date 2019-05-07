人類過度追求經濟發展　聯合國報告：百萬物種面臨絕種

聯合國周一（6日）發表報告指，由於人類過度追求經濟發展，地球約800萬物種中，有最多100萬物種或於數十年內絕種，其中以農業和漁業為危機的首要元兇。

生物多樣性與生態系統服務政府間科學政策平台（Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services，IPBES）發表名為《全球評估》（Global Assessment）的研究報告，指地球約800萬物種中，有最多100萬物種或於數十年內絕種。面臨絕種的物種包括超過40%的兩棲動物，近33%的珊瑚礁形成的珊瑚、鯊魚和鯊魚近親，以及超過三分之一的海洋哺乳動物，亦估計有約10%的昆蟲物種會絕種。

科學家指，物種絕種速度比以往快近數十甚至數百倍，農業和漁業是導致絕種危機的主因，燃煤、石油和天然氣引起的氣候變化也加劇絕種危機。報告指出，物種絕種將帶來嚴重危機，如失去為農作物播種的昆蟲、破壞支援魚類生長的珊瑚礁，並失卻藥用植物。

聯合國估計，近33%由珊瑚礁形成的珊瑚面臨絕種。圖為澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）的「珊瑚花園」（Coral Gardens）。（路透社）

負責領導研究的英國科學家沃森（Robert Watson）指，現時必須作出行動，避免物種絕種。報告提到，可以透過規劃提高農業的可持續性、改革供應鏈和減少食物浪費。海洋方面，可以實施捕撈配額、劃定保護區和減少污染物流入大海。

每個人也可以透過改變飲食和使用能源的習慣來出一分力。沃森指，這不代表要成為素食者，但可以平衡攝取肉類、蔬菜和水果的份量，並多以步行和單車替代其他交通方式。

（綜合報道）