【俄羅斯客機起火】「我扯着衣領踢乘客出去」　空姐憶述疏散經過

俄羅斯航空客機因懷疑雷擊折返時迫降失敗，在莫斯科機場起火爆炸，造成41人死亡。事件中倖存的空姐回憶當時疏散情況，表示她需要「抓着乘客衣領踢他們出去」才成功讓部分乘客逃生，降低死傷數字。

塔季揚娜（Tatyana Kasatkina）是事故客機SU 1492當值的空姐，她回憶當時的情況：「飛機起飛不久後，外邊刮着大風和冰雹，窗外先發出一聲雜音，然後突然發生巨響。」塔季揚娜稱她當時看見了閃光，懷疑飛機遭雷電擊中。

俄羅斯航空降落失敗起火，圖為事後飛機殘骸，飛機除前端外幾乎完全燒毀。（Getty Images）

飛機未停定已有乘客湧向前

機師當場表示飛機將會折返降落，但塔季揚娜形容當時機組人員與客艙乘客溝通出現問題，因為機上指示燈無法使用。當飛機半撞半跌的降落在莫斯科機場，還在高速滑行時，有乘客已即時起身站到通道口上，急不及待向前行。塔季揚娜指有乘客拿着手機，說着「機身起火了，我們現在要下飛機」。

當飛機停定後，窗外出現紅紅的烈火令全機變得恐慌，人們開始爭相逃難。塔季揚娜說道，當時機艙內還未有火炎：「飛機停下來後，我們就即時啟動疏散了。」

「我其實沒有怎麼看見乘客，因為我都是用腳踢他們出去的……我還逐一拉扯他們的衣領（推他們出去），確保不會有人阻塞路上。」

塔季揚娜是機上37名倖存者之一，她的拉扯腳踢雖然無禮，但成功拯救了多條性命。

（RT）