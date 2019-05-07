英國「象人」葬身之地謎底解開　與「開膛手傑克案」遇害者有關

身體畸形的梅里克（Joseph Merrick）是英國維多利亞時代的一位名人，後來被稱為「象人」（Elephant Man）。他扭曲變形的外觀，使他一生都活在艱辛和嘲笑聲之中，而且病因至今仍然成謎。時隔約130年，一名女作家幾經查找下發現「象人」的墓地，讓後世知悉他的長眠之地。

梅里克死於1890年4月11日，年僅27歲。他憑藉努力奮鬥和不屈毅力，成為英國史上著名的人物。知名演員John Hurt和Mark Hamill，以及歌星David Bowie也曾扮演過他。

梅里克的遺骨目前保存在倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）。

著有《Joseph: The Life, Times, and Places of the Elephant Man》（暫譯：約瑟夫：象人的生活、時代與地點）的女作家蒙戈文（Joanne Vigor-Mungovin）則相信，她已在倫敦市公墓找到「象人」的墓地，該處埋有他的遺骸軟組織。

蒙戈文承認，未能100%確認這座墓地屬於梅里克，但她稱所有證據都指向他。她表示得到公墓管理層協助，找到與梅里克名字相符的埋葬記錄，還有他的死亡時間和當時情況。

英國象人：梅里克身上張滿奇怪的組織。（維基百科）

5歲開始病發 長大後決定「展示自己」謀生

1862年，在萊斯特（Leicester）出生的梅里克看起來還相當健康，但在5歲時開始出現畸形症狀，頭部和右手逐漸變大，骨骼扭曲，連說話和走路也有困難。

捱過不好過的童年後，梅里克在一所勞動濟貧所工作數年，最終決定「向觀眾展示自己」來謀生。他聯絡一名本地喜劇演員，為他安排演出，及後在1884年往倫敦發展。

據電影藝術指導豪厄爾（Michael Howell）和演員福德（Peter Ford）合著的《The True History of the Elephant Man》（暫譯：象人的真實歷史）稱，專門從事安排怪人或奇人展出的諾曼（Tom Norman），成為梅里克的僱主。

英國象人：梅里克1889年拍攝的照片。（維基百科）

後來倫敦一家醫院的年輕醫生特雷夫斯（Frederick Treves）發現了梅里克，並將他帶到醫院檢查。他形容梅里克當時「害羞、困惑、非常害怕」。特雷夫斯估量梅里克的症狀後，將他展示給其他醫學專家。

曾與英國皇后見面

梅里克允許特雷夫斯對他進行初步研究後，兩人分道揚鑣，前者在歐洲展開一場災難性之旅。他因為外表而受盡嘲笑和侮辱，結果心灰意冷地回到倫敦，病情惡化。特雷夫斯後來在警局找到梅里克，他1923年的回憶錄寫道，「他捲曲着身體，看起來相當無助」。

特雷夫斯為梅里克安排一間病房，由醫護人員照顧，兩人也逐漸親近。梅里克在這段期間變得有名氣，名人為他募捐醫藥費，還一度與後來成為英國王后的亞歷山德拉（Alexandra of Denmark）公主見面。

根據1890年的官方確認，梅里克在嘗試躺下來睡覺時窒息而死。特里夫斯為他進行驗屍，並保留他的骨骼，但沒有人知道他的軟組織去了哪。

▼女作家蒙戈文到相信是梅里克的墳前獻花

Hi vigor @Berliozjo at the plot where Joseph Merricks remains were laid to rest. The story now @BBCLeicester pic.twitter.com/wiRGIVYv5w — Dave Andrews (@davearadio) 2019年5月5日

現年47歲的女作家蒙戈文與梅里克都是出生於萊斯特，並在當地教堂工作。她對這座城市的歷史着迷，也成為她研究「象人」的契機。

蒙戈文4月出席倫敦一個專門研究開膛手傑克（Jack the Ripper）的歷史組織活動，想到梅里克逝世與開膛手案死者的遇害時間相約僅兩年，然後她猜想梅里克可能與那些遇害女子葬在相同的地方。

最終蒙戈文在倫敦公墓網站的死亡記錄上，找到梅里克的名字。資料顯示，梅里克的葬禮在1890年4月24日舉行，紀錄上住所一欄則被填上「倫敦醫院」。蒙戈文上周五（3日）前往梅里克墳前，她表示「這令人心酸。我為他祈禱，並放上幾朵花」。

（華盛頓郵報）