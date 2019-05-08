【南非大選】草根資助房屋無水無電　中產對貪腐政府心灰意冷

南非周三（8日）舉行大選，執政黨非洲人國民大會（African National Congress，ANC）有望保住地位繼續執政。但即使總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）有望順利連任，國內問題早已響起警號。 政府為解決貧窮和種族不平等的問題，自1994年起推行房屋政策，為低收入家庭提供資助房屋。草根民眾滿心歡喜入伙，卻發現新居無水無電。而面對貪污腐敗的政府，中產黑人曾經是執政黨的「鐵粉」，如今都顯得心灰意冷。對他們來說，連登記選民此舉也是多餘。

南非大選：政府為解決貧窮和種族不平等的問題，自1994年起推行房屋政策，為低收入家庭提供資助房屋。但這些房屋卻「甩皮甩骨」，無水無電。（路透社）

資助房屋「甩皮甩骨」

59歲的莫洛伊（Nyani Moloi）曾一度住在鐵皮屋，直到多年前，她帶同四名孫兒搬往位於自由邦省（Free State）伯利恆鎮（Bethlehem）、由政府建造的兩房磚屋。她以為，搬遷後生活會好過一點，至少毋須與近百戶一起共同四個旱廁和一個水龍頭。

只是期望和現實往往有差距。莫洛伊滿心歡喜入伙，卻發現新居無水無電，廁所無沖水設備，下雨時房屋更會漏水。入伙兩年後，住所仍無水電供應。她說：「我要用煤氣爐煮食，因為無電力供應。我要在屋外煮食，下雨時就都濕透。」沒有排污系統，莫洛伊只好用水桶裝水沖廁，有鄰居甚至寧願挖旱廁代替。

法律上，莫洛伊並不擁有房屋或房屋所在的土地，但遲遲也未收到地契。政府曾向居民保證，入伙後2至3個月內便會有水電供應，但顯然事實的是，甚麼也沒有發生。莫洛伊指，每當選舉臨近，非洲人國民大會的代表都會大費周章拉票，但到最後卻沒有為人民做過任何事。今次大選，莫洛伊也未必會再投票予非洲人國民大會。

南非大選：選舉當地時間周三上午7時展開，直到晚上9時結束，有約260萬合資格選民。民調預計非洲人國民大會可望取得51%至61%的選票，現任總統拉馬福薩將順利連任。

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政府貪污腐敗 選民票也懶得投

連中產階層也對貪污腐敗的政府怨聲載道。42歲於礦業公司任職人力資源經理的采科（Josiah Tsheko）坦言，自己和身邊的朋友都對拉馬福薩有好感，但問題是他由非洲人國民大會的「黑手黨」成員包圍。采科痛恨執政黨的貪腐行為，早在三年前的地方選舉首次離棄非洲人國民大會。

2014年，66歲的退休護士勞（Sybil Louw）停止登記作選民。此前，她一直支持非洲人國民大會，但之後對政黨將個人利益置於首位的文化感到厭惡。她說：「他們是小偷，偷東西偷到最深處——那是我們的稅款。因此我沒有登記投票，我還能從中得到甚麼？」

非洲人國民大會近年不斷流失選民支持，在2016年的地方選舉更失去最富有城市約翰內斯堡（Johannesburg）及行政首都茨瓦內（Tshwane，原名比勒陀利亞）的控制權。國內種種迫切的問題仍未有解決：失業率高企、貪污問題嚴重、土地改革遇阻、經濟疲憊等。國父曼德拉（Nelson Mandela）曾帶領南非結束種族隔離政策，讓黑人獲得平等的投票權，只是事到如今，很多人也唾棄這場勢由執政黨勝出的選舉。

（路透社／紐約時報）