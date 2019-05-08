【中美貿易戰】華府將對中國加關稅　北京早已「四両撥千斤」？

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（5日）突然「失驚無神」在網上宣布在周五（10日）起向中國價值2000億美元進口貨品增加關稅，由目前的10%上升至25%。他批評中國在談判過程緩慢，更指另外3250億美元的中國貨品隨時成為新一批「受害者」。 白宮一直強調加關稅只會令中國受到影響，但美國本土商家和消費者卻有另一說法。

零售商：沒時間「補貨」避險

德州的行李箱零售商威廉斯（Tiffany Williams）所出售的產品有八成半都是由中國進口，特朗普2018年宣布向中國產品徵收10%關稅時，威廉斯預先囤貨「避險」，希望不會將額外開支轉嫁到消費者身上。

面對周五的新一輪關稅風暴，她就沒有「避難」機會。本身是特朗普支持者的威廉斯表示，受到關稅及市場競爭影響，她的生意自2018年11月開始一直向下。令情況雪上加霜的是，代理商會視乎情況加價。

受加稅風暴打擊的不只是威廉斯的生意，其他進口產品如單車、衣車和寵物產品都是受害者。美國勞工部的數字顯示，同為加稅對象的衣車價格在3月對上的一年內上升10.3%，是該部門在1997年追蹤價格以來最大年度升幅。而截至3月為止，單車和寵物產品價格分別上升3%和4%。

美國總統特朗普周日（5日）突改立場，在Twitter威脅在短期內對中國所有貨品開徵25%關稅。（Twitter截圖）

學者：中國早已轉嫁關稅

特朗普一直強調美國經濟穩健，關稅對美國民眾的影響有限，但有學者持相反態度。美國彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員布朗（Chad Brown）認為，中國根本沒有負擔額外關稅，而是透過加價轉嫁到美國消費者身上。

美國兩大零售商沃爾瑪（Walmart）和Target早已警告關稅帶來的禍害，前者認為在家居用品徵收25%關稅只會令民眾支出百上加斤。雖然有企業願意降低利潤減少傷害，不過當地的供應管理學會（Institute for Supply Management）行政總裁德里（Tom Derry）指，沒有公司的毛利率可以承受25%關稅的衝擊，而且民眾亦不會貿然增加這個額外開支，意味很多美國中小型零售商隨時成為增加關稅下的犧牲者。

中美貿易戰：不少美國零售商都看中了中國產品價格低廉的優點，從而大量入口中國產品。不過受到中美貿易戰未解決的影響，加上總統特朗普要脅增加關稅，令美國進口商面對大幅加價的煩惱，當地消費者隨時首當其衝。（路透社）

有機構認為白宮的加稅威嚇純粹是強迫中國盡快違成貿易協議。特拉特加斯研究合夥公司（Strategas Research）首席政策研究員克利夫頓（Dan Clifton）分析，假如特朗普決定向玩具、運動用品等3250億美元產品徵稅，這並非一時三刻可以達到的事情，所以他相信美中兩方或會利用這段空白期繼續談判。

（綜合報道）