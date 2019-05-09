【貪字得個貧】英兩男疑盜用銀行卡買彩票　中4000萬巨獎卻得個吉

英國博爾頓（Bolton）兩名男子2019年4月底靠刮刮卡贏得400萬鎊（約4090萬港元）大獎，然而博彩公司卻懷疑二人盜用銀行卡來買彩票，因此拒絕發放獎金。如今二人仍未獲派彩，其中一人最近更被發現成為流浪漢。

36歲的古德拉姆（Mark Goodram）和他31歲的朋友沃森（Jon-Ross Watson）得知中獎後非常高興，還未得到獎金就已大肆慶祝，不但前往倫敦狂歡四日，還把各種「曬命」相片上載至網絡，例如拿起大量50鎊鈔票和酒瓶的照片。

這張中獎的刮刮卡是用銀行卡來購買，銀行卡只會發給戶口持有人，但博彩公司Camelot發現二人均沒有銀行戶口，懷疑他們是用偷來的銀行卡買彩券。

二人對此解釋稱，當初是一名叫「約翰」（John）的朋友替他們買彩票，但卻無法交代該朋友的姓氏、電話或地址，並宣稱對方「希望保持匿名」。另外，他們二人過去皆有犯罪前科，古德拉姆曾因偷竊被判監8個月，中獎時才剛出獄數天，沃森亦有銀行詐騙紀錄。

博彩公司決定調查事件，強調找出真相前都不會發出獎金。

古德拉姆最近被當地媒體拍到潦倒街頭的樣子，靠廉價蘋果酒和瑞典肉丸充飢；有報道則指，他是遭室友趕離住所。一名自稱是古德拉姆的朋友說：「你聽過從貧變富的故事，但他由過着開香檳的生活，認為自己是百萬富翁，去到要淪落街頭，喝着平價的蘋果酒及與乞丐為伍。他在中獎前剛出獄不久，但他已被趕出家園，現在過着從未如此艱苦的日子。他真的感到很沮喪，他仍相信自己會拿到錢，又說如果Camelot不付錢，他會告上法庭。」

（綜合報道）