【Eurovision】歌唱比賽變政治漩渦　黑客入侵轉播萬人聯署抵制

2019年歐洲歌唱大賽（Eurovision）周六（18日）上演決賽，但這場唱歌比賽，或許注定就不是一場比賽那麼簡單，而是一個政治漩渦。賽前有數萬人網上聯署抵制，至準決賽期間，又有黑客入侵網絡轉播畫面。 連串風波的背後，源於這屆比賽選址在以色列地中海沿岸城市特拉維夫（Tel Aviv）。Eurovision過去已曾有不少風波，本屆適逢由以色列這個富有爭議的國家擔任東道主，令比賽更是陷入以巴衝突的政治陰霾，有評論便指，這屆比賽若然非常順暢地舉行，反而是奇蹟。

Eurovision 2019：這屆歐洲歌唱大賽將於以色列特拉維夫舉行，工作人員為表演唱地佈置。（路透社）

這屆比賽的緊張氣氛，不單在場內，更在場外。早在比賽開始前，網上就出現抵制比賽的聲浪，據報聯署達到4萬人。

主辦機構以色列公共廣播公司（Kan）也是嚴陣以待，發言人稱，有關比賽的開支中，有10%是用於保安方面。但至周二（14日）準決賽期間，還是出現了黑客入侵比賽網絡直播的情況，直播變成播放假訊息，亂指有導彈攻擊當地。事後轉播單位把矛頭指向巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas），質疑是他們所為。

以色列曾分別於1979年和1999年在更為政治敏感的耶路撒冷舉辦Eurovision，當時也沒有出現如此大型的亂象，為何今屆情況特別嚴重？

Hackers attacked a webcast of last night’s #Eurovision song contest semi-final, which was being streamed on the website of Israel’s public broadcaster pic.twitter.com/Sb9vn62D9o — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) May 15, 2019

杯葛以色列運動崛起

此與一個組織運動有關。2005年，一批巴勒斯坦人受南非反種族隔離政策啟發，發起「巴勒斯坦抵制、剝奪、制裁運動」（BDS Movement）。運動尋求以非暴力手段達到目標，即是終止以色列對巴勒斯坦的佔領和封鎖。他們試圖從商業、學術和文化層面上發起杯葛，故此這屆Eurovision便成為BDS攻擊的對象，他們批評以色列利用音樂「漂白」在約旦河西岸和加沙（Gaza）針對巴人的政策。

現時BDS行動是否成功不得而知，但已有巴勒斯坦人和藝人宣布舉辦「Globalvision」比賽，與Eurovision打對台。

不少參與國家例如冰島、愛爾蘭、比利時和法國等，都有民眾發起聯署行動，呼籲杯葛比賽；1994年的冠軍得主麥格蒂根（Charlie McGettigan）和多名歐洲演藝界人士亦在《衛報》發表聯名信認可杯葛；代表冰島參賽的龐克樂隊Hatari更稱，已計劃在表演時提出一些抗議。

Eurovision 2019：以色列女歌手巴爾齊萊（Netta Barzilai） 2018年憑藉beatbox和怪異舞步贏得Eurovision冠軍，亦令以色列成為今屆主辦國。巴爾齊萊譴責杯葛行動，她認為Eurovision是「光明的節慶」，發起杯葛的人是在「散播黑暗」。（美聯社）

內塔尼亞胡政府愈趨強硬 西方社會更反感

以巴衝突雖然由來而久，但近10年在右翼利庫德集團（Likud）持續管治下，以色列政府立場愈趨強硬。這次杯葛浪潮亦與再度連任的總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）不無關係。

內塔尼亞胡上任以來與極右政黨連結，持續吞併西岸巴人的土地和擴建猶太殖民區，甚至一度阻礙巴人到聖殿山朝拜；加上在美國搬遷大使館至耶路撒冷和承認戈蘭高地主權後，以色列更加無意和平解決雙方分歧。在Eurovision舉辦前兩周，加沙地帶爆發自2018年11月以來最嚴重的武裝衝突，造成最少27人死亡。

以色列近期加強打壓，普遍同情巴人的西方社會難免愈發反感，如今再碰上Eurovision的舉行，不少藝人紛紛趁機表態。以巴衝突亦成為了Eurovision 2019的「佈景板」，令這場盛大的歌唱比賽蒙上陰影。