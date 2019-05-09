俄羅斯衛國戰爭勝利74周年閱兵　女儀仗隊首度亮相成焦點

俄羅斯周四（9日）舉行衛國戰爭勝利74周年閱兵，當局一共動員超過1.3萬名軍人、百多件軍事裝備等參與，除了向外界展示軍事力量外，今次亦是首次有女儀仗隊參與。

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閱兵在當地時間早上10時於莫斯科紅場舉行，總統普京（Vladimir Putin）、總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）等政要在觀禮台上視察。普京表示，俄羅斯史冊上載有不少英勇成就，但戰勝納粹德國就佔有特殊地位。他指國家從沒有忘記在衛國戰爭中，士兵的英勇無畏和自我犧牲的精神。

今次閱兵展示了T-14坦克等多款新一代裝甲車輛，但論注目程度絕對不及首次參加的女儀仗隊。傳統上參與紅場閱兵的三軍儀仗隊都是由男性士兵組成，不過今次就有來自俄羅斯朱可夫空天防禦軍事學院（Russian Aerospace Defence Forces Military Academy）的女子方陣參與。

俄羅斯衛國戰爭勝利閱兵：在周四（9日）的衛國戰爭勝利74周年閱兵上，首次有女儀仗隊參與踏足紅場，令她們成為全場焦點。（路透社）

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俄羅斯空軍本來派出戰機參與壓軸的空中閱兵，但由於莫斯科上空天氣不穩，當局最終決定取消有關部份。

衛國戰爭勝利日源於納粹德國在1945年5月8日深夜正式投降，蘇聯於翌日定為衛國戰爭勝利日，並從此在每年的5月9日舉行紀念活動，閱兵更成為重頭戲。

（綜合報道）