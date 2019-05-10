【天降橫財】圭亞那發現石油有望躋身富國？　暴發前必先打破魔咒

南美洲國家圭亞那失業率高企，貧窮問題嚴重。但在未來10年內，這個國家或經歷翻天覆地的變化，本地生產總值（GDP）有可能增加300%至1000%。 聽起來似天方夜譚，但並非痴人說夢話。當地主要營運商埃克森美孚（ExxonMobil）早前表示，在大西洋屬於圭亞那的領海中，發現超過55億桶石油。這個「開心大發現」或者會令南美第二窮國家，一躍成為洲內甚至全球最富有的國家。 圭亞那順利成為「暴發戶」前，卻必先打破「石油魔咒」——很多發展中國家發現石油後，卻加劇貪污情況，養肥貪官但平民仍貧病交迫。其中一個例子，就是同在南美洲內的委內瑞拉。

「到2025年，本地生產總值將增加300%至1000%。這個數目十分龐大。圭亞那將成為南半球最富有的國家，甚至有潛力成為世界最富有的國家。」2018年11月，時任美國駐圭亞那大使霍洛韋（Perry Holloway）於首都喬治敦（Georgetown）如此說。

圭亞那是英國前殖民地，也是南美洲唯一一個說英語的國家。圭亞那失業率高企，貧窮問題嚴重。但有人擔心這筆天降的橫財只會成為國家的詛咒。

貪污是一大問題，而政治局勢不穩定更似是「石油魔咒」的前奏。2018年12月，執政聯盟於不信任動議落敗，但政府未有提前大選，反質疑表決不合法，就此入稟法院，掀起示威浪潮。民眾批評政府戀棧權位，想操控出口石油所得的金錢。

圭亞那是前英國殖民地，現為英聯邦成員國。圖為英國哈里王子（Prince Harry）2016年訪問當地的情形。（Getty Images）

我們看過其他國家的經驗。他們都得到石油帶來的財富，但很多國家現時的狀況卻比起從前更差。 圭亞那環境保護局局長亞當斯（Vincent Adams）

亞當斯認為，只有一種方法能夠打破「石油魔咒」：教育。他主張改善圭亞那大學（University of Guyana）工程學院提供的教育，但過程並不容易。大學一方面缺乏實驗室教授石油工程課程，另一方面亦資金問題無法聘請合適人材擔任教授。不過即使石油業發展仍處於初步階段，公司已開始增聘工程學畢業生，由2年前的10人，到1年前再增聘20人。

只是對於圭亞那草根階層而言，仍然對這筆橫財心存疑慮。在喬治敦最貧困的地區索菲婭（Sophia），部分自建房屋直到今個世紀才有水電供應。區內住有城內一成人口，但未有分得一成資源。民眾眼看畿內亞、尼日利亞以至鄰近的委內瑞拉一一都由天堂跌落地獄，自然不敢想得太遠，免得空歡喜一場。

（英國廣播公司）