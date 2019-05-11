【醫生不足】港台同產血汗醫生？　台灣醫院On Call時數將設上限

香港前線醫護人員工時長的問題，說了很久，一直得不出合理的解決方法。觀乎對岸的台灣醫療現況，當地醫生（台灣稱「醫師」）同樣需要「On Call 36小時」，前線醫師捱累輪班看病，也是常態。 不過，今年9月1日開始，台灣將落實把私立醫院住院醫師納入《勞動基準法》（簡稱勞基法），規定醫師每4週工時上限訂為320小時，並享有退休金、特休假等基本勞工權益。可是，有資深醫師認為，醫護工作者工時長既是行業的本質，各方又怎樣看待制定醫生工時上限的議題？

部分住院醫師將納入勞基法保障，但不包括公立醫院的醫師。圖中為隸屬公營的台大醫院。（網上圖片）

9月起勞基法將涵蓋台灣當地私立醫院的住院醫師，共4680人受惠。然而這次修訂的受惠人數，僅佔全台所有住院醫師的六成。另外，還有2千多位公立醫院住院醫師和逾4萬位主治醫師被排除在外。因此實質上，此項勞基法涵蓋的醫師數量只佔全體一成左右。

*按照一般的醫師培訓歷程，住院醫師（Resident, R）是一位醫師開始可以進行分科專科培訓的級別。在醫院累積足夠的專科經驗後，並考到專科醫師執照，便具晉升為醫院當科主治醫師（Visiting Staff, VS）的資格。

當住院醫師納入勞基法後，將同步適用「責任制」的議定工時，確保醫師完成手頭工作，並同時有足夠休息時間。

衛福部醫事司司長石崇良解釋，住院醫師遇到緊急情況下需要開刀，倘若開刀開到一半，到了下班時間，總不能拋下手術刀便下班回家。因此，議定工時便是將每月上限工時（320小時）彈性分配，彌補這方面的漏洞。

工時「規定」只是花瓶的存在?

不過，台灣前線醫護人員早已知道，上述理想情況根本沒可能實現。雖然有着勞基法的保障，主管機構轉移到勞動部，負責監察醫院的員工更表，但前線醫療人員坦言，要完全照足更表上下班，根本不可能。

林口長庚外傷急症科主治醫師郭令偉指出，即使排了更表，醫院裏的住院醫師一向不會準時下班。

即使將醫師納入勞基法，如何確保醫師擁有足夠的休息時間之餘，醫院又能應付源源不絕的病患人流呢？（Getty Images）

行業內的禮定俗成？

行內文化的無形習慣，是難以落實醫師的工時上限的主因之一。在台灣醫師行業中，大多數人有一種刻苦磨練的心態。「師徒制」下，資深醫師以前經歷過「地獄式」的臨床訓練，現在新一代醫師也應該需要有「捱過」的經歷。而對於年資較淺的住院醫師，平時在主治醫師旁邊跟刀，漸漸開始有主導醫療過程的機會，當然不想錯過。

學習壓力帶來的「磨練心態」，變成了整個醫師團隊的普遍觀念。累得徹底，卻也想學習，於是工時限制的措施出台，對台灣醫師而言是十分矛盾。

曾為婦產科醫師的台灣立法委員林靜儀指出，即使以前試過連續工作超過52小時，她也願意坦然接受。因為醫師靠的就是經驗，做得越多，診治工作便越有信心。

不少醫師認為刻苦的學習過程，是成為專業醫學人才的必經之路。出於磨練而加班工作的心態，在業內根深柢固。（楊雅琳攝）

《香港01》日前訪問了台大醫院癌醫中心院長鄭安理教授。他坦言，醫師「過勞」這個名詞，「對我們這一輩醫師是完全聽不懂」。

「醫師這行業，你說你五點要下班，我覺得他趕快轉行，這是根本不能做的事情。我們對病人的責任永遠都是最高原則，這是我們從小就被教導的。」

台大醫院癌醫中心院長鄭安理教授。（楊雅琳攝） 住院醫師被納入勞基法，理論上住院醫師就算想加班，若議定工時到了上限，醫師也要下班，以符合國家規定。 「要知道住院醫師走光，這家醫院就垮了，所以醫院只能表面上應付政府政策，但有些事情就不可能，你怎麼可能把病人丟下，去度你的假呢？這對我們這一輩的醫師來說是不能想像的……你選這一行，你就選擇了（工時長）這種生活。」

鄭安理強調，醫師的良知一向是穩住台灣醫療的基礎。「台灣充滿良心的醫師還是佔大多數，靠這些人撐着，除非這些人道德都垮了，不然台灣（醫療制度）不會垮。」

「醫師這個行業，性質不一樣，他是在救人命，他無法用工時來計算，只能用責任來計算……醫師就是責任，如果醫師不用負責任，倒楣的當然是病人。」

但無可否認，即便前線醫護人員有着多麼強烈的工作熱忱，機器總會壞，人總會累，當前線醫師的休息時間不足，便會大大削弱其專業的判斷力和反應，增加出現醫療事故的風險，受損的除了是患者，還有民眾對於整個醫療體系的信心，前線醫護的士氣亦會隨之下降。

真正完善的醫療系統，是建基於病人與醫生之間的高度信賴。（Getty Images）

人手不足始終是台灣前線醫護的主導難題。當局固然要維護現有醫護勞工權益的出台措施，另一方面，如何增強基礎培訓，在確保醫師技術水平之餘，同時能夠供應充足的新血到醫療勞動市場，也是需要同步計劃周全。