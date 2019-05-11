【遊日注意】日本宮崎外海連續2天地震　黎克特制4.9級

日本九州宮崎縣外海的日向灘，繼周五（10）發生規模6.3地震後，周六早上再發生4.9有感地震。宮崎縣延岡市、愛媛縣南予、高知縣西部、宮崎縣北部平野部延岡市等地，在是次地震觀測到震度4搖晃；熊本縣及大分縣等地則出現震度3搖晃。所幸這次地震沒有造成海嘯威脅。

日本放送協會（NHK）報道，地震發生在周六早上8時59分左右，日向灘的震央再發生最大震度4有感地震，震源深度約40公里。九州及四國多處都希震感。

JR九州公司表示，周六早上的地震沒影響九州新幹線行駛，九州地方鐵道各線路也如常運作。

九州宮崎縣周五早上大約8時48分發生6.3級地震，震央位於宮崎縣東部對出的日向灘水域，震源深度為25公里，屬淺層地震。同五10時左右以及近下午1時左右，震央日向灘分別再發生估計為黎克特制4.9及4.2的餘震。

氣象廳周五召開記者會，地震海嘯監視課課長中村雅基表示，未來一周恐有最大震度為「5弱」的地震，特別是這兩、三天要注意大規模的地震。

氣象廳資料顯示，震央日向灘曾發生多次大地震，包括在1968、1984及1996年分別錄得7.5、7.1及6.9級強烈地震。另外當地在3月27日亦發生5.4級地震。

（綜合報道）