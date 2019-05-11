《蜘蛛俠》編劇Alvin Sargent因病離世　兩度奪奧斯卡終年92歲

美國金像編劇薩金特（Alvin Sargent）周四（9日）因病於西雅圖家中離世，終年92歲。他生前曾兩度奪得奧斯卡最佳編劇獎，並於2000年代為漫威（Marvel）超級英雄電影《蜘蛛伕》（Spider-Man）系列擔任編劇工作。

薩金特的經理人公司和好友公布他的死訊。他在1927年4月12日出生於費城，兄長曾經是《周末直播》（Saturday Night Live）等電視節目監製。薩金特在1960年代以電視台編劇身分入行，其後轉戰電影業，更於1974年憑《大老千與小鬼頭》（Paper Moon）獲奧斯卡最佳編劇提名。

他的編劇生涯曾與多位名導合作，包括王穎、羅拔烈福（Robert Redford）、保羅紐曼（Paul Newman）及佛烈辛納曼（Fred Zinnemann）等。其中與後者於《茱莉亞》 （Julia）合作，就為薩金特羸得1978年的奧斯卡最佳編劇，並在1981年憑《普通人》（Ordinary People）再次奪得同一殊榮。

薩金特於2002年獲邀參加《蜘蛛俠》的編劇工作，《蜘蛛俠2》、《蜘蛛俠3》，以及《蜘蛛俠: 驚世現新》（The Amazing Spider-Man）的劇本都是出於他的手筆。這些作品成為票房收入保證，不少人認為是他善於描繪角色所賜。

《蜘蛛俠: 驚世現新》（The Amazing Spider-Man）是金像編劇薩金特的最後一部作品。（電影劇照）

（Hollywood Reporter／Variety）