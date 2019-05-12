【好心惹禍】挪威護士菲律賓旅行救路邊小狗　染瘋狗症死亡

挪威一名女性在前往菲律賓後回國，因患上俗稱瘋狗症的狂犬病死亡，是挪威200年來首宗狂犬病例。報道指她在菲律賓旅行期間曾救助一隻流浪小狗，遭小狗咬傷感染。

卡勒斯達德（Birgitte Kallestad）的自拍照片。（網絡圖片）

事發於2019年2月，挪威一名24歲的女護士卡勒斯達德（Birgitte Kallestad）與朋友前往菲律賓度假。期間她們遇上路邊一隻小狗，勒斯達德決定把小狗抱回去，為牠清潔和餵牠食物，與牠共渡整個假期。

挪威200年來首宗狂犬病案例

但卡勒斯達德返回挪威後，身體開始出現不適，醫院一直未有找出病因，最終卡勒斯達德因情況惡化，至上周一（6日）逝世。化驗結果發現卡勒斯達德患上狂犬病，是挪威200年來首宗案例。

卡勒斯達德的家人表示卡勒斯達德十分喜愛動物，在菲律賓照顧該小狗期間曾遭牠咬傷。但因傷口太輕微，只作了消毒後便不再在意，完全沒考慮到該小狗可能是狂犬病帶菌者。

卡勒斯達德被狗隻咬傷後未有即時出現病徵，並持續在個人Instagram上載旅行等生活照片。（網絡圖片）

狂犬病發後幾乎必然死亡

狂犬病是嚴重的病毒神經性疾病，可經由狗隻或蝙蝠等動物傳染。潛伏期可長達數月至數年，患者初期可能只會出現與傷風感冒一樣的輕微症狀，但隨病情發展病毒會開始影響神經系統，並破壞患者中樞神經，使病人出現精神錯亂及嚴重痙攣，最終衰竭死亡。現時狂犬病無藥可治，一旦出現神經症狀幾乎必然死亡。

但狂犬病有疫苗預防，即使被狂犬病患狗隻咬傷，如及時接種亦能有效誘發免疫系統消滅病毒，阻止狂犬病發作。因此一般建議前往狂犬病猖獗的地方及區域前，應注射狂犬病疫苗，及避免接觸流浪狗隻，一旦被狗隻咬傷應考慮即時接受治療。

（綜合報道）