簽免責聲明就不用賠？　日本試激辣料理不適送院　店家一樣要負責

不知各位有否試過，在餐廳挑戰一些「激辣料理」？日本有一間餐館，提供一種來自哈瓦那辣椒的頂級超辣菜色，顧客點餐時要簽署「免責聲明」，以表示自己若吃完後出現任何不適均屬自己責任，店舖不會負責。 但有日本法律專家表示，類似的免責聲明在日本實際並不適用，告上法庭餐廳依然要賠。

赤色壺（赤い壺）是東京一間頗為有名的辛辣料理店。這個名哈瓦那辣椒煎餅的菜色是該店的傳奇料理之一，在數年前已一度被提起，但近日因有人再度挑戰再次成為網絡熱話。（Sweets Meister網頁截圖）

日本東京一間名叫「赤色壺」的餐館，專門提供辛辣料理。有顧客在點了哈瓦那辣椒煎餅後，被要求簽署一張免責聲明書。聲明書上稱若吃了煎餅後身體出現不適均屬自己責任，在網上引起話題。

哈瓦那辣椒是辣椒界中最辣的辣椒之一，史高維爾指數（Scoville Scale）高達35萬，是普通辣椒的35倍。

法例規定無法免除對消費者造成損害的責任

類似的免責聲明不時在日本出現，而挑戰的大都是超辣菜色。不過有法律專家表示，類似的免責聲明在日本實際並不適用。專門介紹法律知識的網頁《辯護士.com》引述一藤剛志律師表示，作為餐館是有責任對顧客的身體健康負責，因此無法「免除責任」。

根據日本《消費者契約法》第8條，一切「免除因事業者對消費者造成的損害的所有責任」均屬無效。因此即使顧客簽署免責聲明，顧客吃下料理不適送院，餐館亦必須負上責任。

一藤表示，具體來說若顧客因此告上法庭，餐館將很可能需負責賠償顧客送院或治療的費用。最多僅會因顧客甘願承受風險的關係，而降低餐館賠償金額，但基本仍需賠償。

赤色壺要求顧客簽署的免責聲明書。（網絡圖片）

香港有類似《管制免責條款條例》

香港亦有類似，稱為《管制免責條款條例》。條例規定若意外本身由商戶疏忽造成，即使顧客簽署免責聲明亦需負責。舉例即使寄存公司表示不會為寄存物件失竊負責，但不能免除替顧客看管財物的責任。若因寄存公司明顯疏忽造成顧客損失，法庭亦可裁決其免責無效。

不過條例未有說明同類料理挑戰的情況。但因身體不適帶來的痛苦只有自己承受，不論如何亦應按自己身體狀況，量力而為。

（辯護士.com）