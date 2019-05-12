「搣皮」麥樂雞照瘋傳　「雞皮」堆七零八落　網民怒斥噁心

連鎖快餐店麥當勞推出的麥樂雞香脆可口，金黃色的外皮沾上不同醬汁讓食客愛不釋手，這食品最近也在網上成為熱話。 4月底有人在Twitter上載一張「搣皮」麥樂雞的照片，照片不但在網上「瘋傳」至今，還觸發麥樂雞應否去皮的「大爭議」。大部分網民對此表達不滿，形容做法噁心，甚至像個連環殺手，但亦有人認為「去皮麥樂雞」才好吃。

照片最初由一名美國Twitter用戶「@kiingdiime」在4月29日上載。相中擺放了3件被「搣皮」的麥樂雞，旁邊有4盒醬汁，另外還有一大堆破碎的「雞皮」。這名用戶還附上帖文稱：「你知道的就會懂。」

照片隨後被網民上載至Facebook，帳戶「Sameer Jafri」還問道：「你們都會將麥樂雞去皮嗎？」結果帖文獲得多達1100個「嬲嬲」表情，逾9500人留言和2萬次分享。

If you know you know💀💀 pic.twitter.com/uenoNxSXDo — diamante✨ (@kiingdiime) 2019年4月29日

部分網民憤怒地表示，「我真的要嘔了」、「這是我見過最糟糕的事情」、「若我朋友這樣做，就馬上跟他絕交」、「我要通報恐怖主義。麥樂雞去皮不應被文明社會接納！」亦有人在Twitter發文稱，「如果你會為麥樂雞剝皮，那麼你有102%機率是連環殺手」。

支持去皮的網民則貼上自己為麥樂雞「搣皮」的照片，稱「這樣才好吃」和「這是減肥的最好方法」等等；也有不少為麥樂雞去皮的同路人在帖文上「相認」，稱「原來自己並不孤單」。

Do you guys like your chicken nuggets WITH or WITHOUT the peel? pic.twitter.com/hlEW4djA95 — Gilgo™ (@Gilgo_) 2018年6月26日

最先發布去皮麥樂雞照片的Twitter用戶斯普魯伊爾－賴斯（Diamond Spruill-Rice）向美國電視節目「今日」（TODAY）稱，自己在小時候就這樣吃麥樂雞，只是個人的口味喜好。

值得留意的是，她並沒有將「雞皮」留下，而是選擇將它們吃掉。她說：「我首先分開它們（雞肉和雞皮）和蘸醬汁，先將淨雞肉吃掉，並把雞皮留到最後，然後我蘸醬汁，再吃掉雞皮」。

（綜合報道）