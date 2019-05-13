Oppa沒想像中好？韓拍拖約會暴力案與偷拍頻生　每小時兩名受害者

《她的私生活》、《初次見面我愛你》、《金秘書為何那樣》……韓劇世界中的「OPPA」總是又靚仔又吸引，是不少港女幻想中的理想另一半。 「韓國男性」可以說是被棒到上天，惟不少當地女性卻對他們說「不了不了」。究其原因，與國內拍拖約會的暴力案飆升，以及無法禁絕偷拍案有關。想想此前韓國娛樂圈爆出「勝利事件」等男星醜聞，或可窺探究竟。

韓國約會暴力：韓國警方數據顯示，約會暴力案由2016年9000宗，急增至2018年的1.9萬宗，這意味平均每日會發生52宗，每小時就會有兩宗。（法新社）

每日52宗約會暴力案

「我現在對於約會感到非常害怕，並時刻提醒自己，必須謹慎選擇約會對象，但是要找到值得信賴的男人並不容易。」現年21歲的韓國女大學生李小姐，向美國有線新聞網絡（CNN）如是說。

事源她曾聽聞，友人與男友交往時不時遭到痛毆，在分手後不但被跟蹤，男方更不時在前女友家附近徘徊。

李小姐朋友的經歷在韓國並不罕見。韓國警方數據顯示，情侶約會暴力案，由2016年的9000宗，急增至2018年的1.9萬宗，這意味平均每日會發生52宗，每小時就會有兩宗。

韓國約會暴力：2018年韓國有多場大型示威，群眾高呼要反對偷拍文化。（視覺中國）

熟人或伴侶偷拍

韓國近年偷拍成風，包括在廁所或更衣室偷拍、熟人之間的偷拍勒索等。其他地方如本港，雖然也不時出現有關偷拍的新聞，但也未如韓國般，嚴重至引發社會熱議、上萬群眾示威的程度。

當地警方2018年的調查顯示，韓國2017年收到有關偷拍案的舉報達到約6500宗，遠高於2010年的大約1100宗。數據顯示，當中有65％的偷拍案更涉及熟人或伴侶所為。

多位知名藝人如BIGBANG前成員勝利、歌手鄭俊英等的醜聞，更令不少女性擔心性愛過程會被男友偷錄，成為「SoraNet」等大型色情網站的影片主角。

BIGBANG勝利事件：鄭俊英被爆曾偷拍和分享性愛影片，受害者多達十人，當中不乏女團成員。（視覺中國）

「大男人主義」作祟？

部分「OPPA」對伴侶的不尊重亦會構成對方不安，23歲女大學生金小姐表示，男友曾因她月事到來而無法性愛，傳訊給朋友以粗言穢語投訴。金小姐因感到被侮辱及背叛，最後選擇分手：「我無法接受他在我背後這樣說，這使我感到我只是件物件。」

分析相信，這可能與韓國男性的「大男人主義」及當地缺乏性教育有關。男生的性知識大都是由色情片所學，並建立錯誤價值觀，物化女性。

美國有線新聞網絡引述韓國婦女發展研究所2019年一項調查指，67％受訪者表示，他們學校的性教育並無幫助。隨着韓國女權運動不斷發展，當地不少教師及家長，就以課餘小組及私人課程，幫助學生惡補「性知識」。

（綜合報道）