印尼總統佐科維多多（Joko Widodo） 在四月大選中預料順利連任，未待最終點票結果正式出爐，這位「基建總統」馬上便宣布更雄心萬丈的遷都大計。 政府計劃哇島以外覓址興建新首都，把國家行政中心遷至新址。這項決定除了因為雅加達交通擠塞嚴重和有陸沉風險外，也是希望藉此拉動其他地區的經濟發展。 作為第四人口大國的印尼，島嶼眾多，各省之間經濟及人口比例傾斜，如何突破發展瓶頸？遷都又可否解決社會發展不均？ （此乃系列報道【透視印尼】之二）

在佐科維多多首個任期裏，印尼經濟每年增長率平均為5%，跟他2014年競選承諾的7%仍差兩個百分點。而且，印尼的人均GDP不足4,000美元，遠低於全球平均數值。大城市愈見繁榮，超級富豪也愈來愈多，人均GDP卻偏低，說穿了就是貧富懸殊及城鄉差距大的問題，兩大主島爪哇及蘇門答臘分別佔全印尼經濟產值的近六成及兩成（2017年），反觀屬意興建新都的加里曼丹島，雖然面積較大，但GDP佔比只約8%。

閱讀文章第一節：【透視印尼．一】闊別雅加達 印尼為何欲把首都遷往雨林去？

雅加達市人口高達1000萬，人口爆炸令城市難以長遠成長。（路透社）

印尼人口多達2.7億，而且十分年輕，年齡中位數只約30歲，經濟發展潛力龐大，早已是東盟大國。然而，其發展過度集中，島嶼之間的交通連接依然薄弱。要了解佐科維多多政府欲遷都至加里曼丹島的動機，可以先了解爪哇與蘇門答臘兩大主島的經濟引擎。其中，泗水、萬隆、望加錫等二線城市的GDP增幅已超越雅加達。

東爪哇省首府泗水（Surabaya）人口約285萬，繁華景象處處。2010年起，泗水在進步派政府領導下，經濟高速增長，女市長麗斯瑪（Tri Rismaharini）更推動泗水發展成綠色及潔淨城市。泗水也是繼首都雅加達之後，印尼的第二大城市、吞吐量第二大的海運港口。

泗水一座高級商場裏，豎立着一座巨型金佛像。（Getty Images）

自2010年上任以來，麗斯瑪的鐵腕整治贏盡人氣，試過勒令關閉紅燈區，怒炒「多妻公僕」，親自上街指揮交通，街上垃圾不見了，住宅區也規劃得完善，多重利好因素下帶動房價上升，吸引投資。

位於雅加達以南的萬隆（Bandung）則是高科技發展的集中地，也是雅加達市民的周末度假勝地，2016年開始興建的輕軌鐵路系統（LRT），令往返兩地只需30分鐘。萬隆東部正被打造成新的衛星城市Technopolis，女市長期望其成為「印尼版矽谷」。

在爪哇海東北面的望加錫（Makassar）是南蘇拉威西省的首府，人口約165萬，是印尼東部最大城市。由於其地理位置正好位處各大島嶼的中心，是全國最繁忙的港口之一，過去幾百年來都是東南亞重要的海運和貿易中心。望加錫也緊貼了佐科維多多的交通基建發展藍圖，包括興建一條40公里的高速公路、鐵路運輸系統，又斥資9億美元擴建望加錫貨櫃碼頭，希望將吞吐量加大五倍。

由此可見，印尼已有不少發展完善、經濟實力強的二線城市，關鍵是如何把分散各島的城市更加有效的連接起來，形成協同效應。因此，對印尼來說，「遷都」既是「拯救」運輸系統瀕臨崩潰的雅加達，也是讓印尼突破地域發展瓶頸的機遇。

（節錄）

上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《從遷都大計 透視印尼如何突破瓶頸？》專題報道。

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