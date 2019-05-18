逾18,000個島嶼、300個種族、700種語言，印尼不論在地理上，還是社會族群的層面，都很不容易管理。開國總統蘇卡諾（Sukarno）於1945年提出「建國五原則」（Pancasila）奉行至今，首項便是「信奉獨一無二的神明」，即規定所有國民必須有宗教信仰，但並沒有限定是哪種宗教。這為國家多元及包容文化奠定基礎，並促成了印尼成為憲法上政教分離的國家，因此印尼是一個穆斯林大國，而非伊斯蘭國家。

(Getty Images）

注解：印尼的「建國五原則」包含信仰上帝、人道主義、團結統一、民主主義、社會正義。其實也是一套在強調「共識」（mufakat）與「合作精神」（gotong royong）的包容主義。

鍾萬學在任雅加達市長政績受到肯定，卻因褻瀆案而下馬。（Getty Images）

不過，宗教從沒離開過印尼的政治，尤其是信徒佔人口比例87%的伊斯蘭教。雅加達前華裔市長鍾萬學（Ahok，阿學）於2016年一場演講中引述一句可蘭經經文，被指褻瀆宗教而遭判刑兩年，事件還引起大規模示威。這位基督徒市長在「褻瀆案」之前，因整頓首都交通及打擊貪污得力，是印尼國內民望甚高的政治明星，本有望成為今屆選舉佐科維多多的副手人選。

（美聯社）

鍾萬學褻瀆可蘭經風波激發的宗教示威，規模之大可謂前所未見，也直接導致他於2017年雅加達市長選舉中落敗。澳洲國立大學助理教授Marcus Mietzner於早前發表的文章便指，「印尼選舉中呈現的宗教兩極化，長久以來逐漸退減，卻（在反阿學示威中）迎來最高峰。」

鍾萬學下馬，正好是保守趨勢抬頭的產物，在背後推動潮流的是擅於利用明星效應及數碼營銷（digital marketing）的策略，向千禧世代傳播宗教保守觀念。雖然鍾萬學的社會經濟政策有爭議之處也是因素，但能夠證明的是，宗教對於今日印尼的政治走向有決定性影響。

溫和派的佐科維多多為挽回保守派穆斯林，挑選了阿明作副手。(Getty Images）

佐科維多多挑選75歲的伊蘭學者理事會領袖阿明（Ma'ruf Amin）作競選拍檔，顯然是要挽回一眾虔誠穆斯林的選票。二人作風迥異，佐科維多多這個「不尋常」之選或許安撫部分穆斯林信徒，卻為少數族群帶來憂慮。目前，印尼只有亞齊省（Aceh）把同性性行為列作刑事罪行，阿明正支持該決議，他亦積極推動禁止色情刊物。

跨國性的伊斯蘭運動如穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）、解放黨（Hizb ut-Tahrir）及薩拉菲派（Salafism）宣揚的宗教保守主義，都會使年輕人在社會、宗教、政治及文化層面，跟印尼的伊斯蘭文化、民主及現代化的根源斷離。

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有性小眾（LGBT）人士表示對於佐科維多多與普拉博沃，兩者都不支持。根據人權觀察的統計數字，印尼警方針對LGBT的突擊搜查，在過去三年激增。這些狀況恐威脅到印尼「最寬容的穆斯林國家」的美譽。「建國五原則」的核心價值——包容性，是印尼經濟過去數十年來得以穩步發展的基石，若然受到破壞，必定會減低外國企業的投資意欲。

新加坡拉惹勒南國際研究學院（RSiS）副教授Leonard C. Sebastian及研究員Andar Nubowo形容，印尼的伊斯蘭教社群正出現重大轉變，保守伊斯蘭教徒的數目正在增加，溫和派人數卻急遽下跌，極端及激進份子或許只是冰山一角，他們形容這股「保守轉向」（conservative turn）在未來五至十年對印尼會有重大影響。二人向《香港01》表示，除了印尼國內穆斯林保守派與溫和派此消彼長外，外來因素對年輕的印尼人也有着莫大的影響。「跨國性的伊斯蘭運動如穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）、解放黨（Hizb ut-Tahrir）及薩拉菲派（Salafism）宣揚的宗教保守主義，都會使年輕人在社會、宗教、政治及文化層面，跟印尼的伊斯蘭文化、民主及現代化的根源斷離。」

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穆斯林的身份撕裂

Sebastian與Nubowo認為可能的後果是，孕育國家包容性與宗教互重的「建國五原則」不再獲這些年輕人認同。他們在「穆斯林」與「印尼公民」的身份上出現分裂，或會轉而擁抱別的意識形態及政治制度，就如哈里法（caliphate）或伊斯蘭國家，更壞的就是投向極端或恐怖主義。

從數字看來，佐科維多多執政四年多，印尼經濟有着不俗的發展，卻仍有分配不均的老毛病。穆斯林中產階級的擴張，一方面推動了經濟增長，卻未能讓最大的穆斯林群組受惠。「比如說，在佐科維多多政府治下，經濟增長只令小部分印尼精英階層受惠，在爪哇島及蘇門答臘新建的收費公路，看來也只便利了中產或富裕階層，而不是黎民百姓，或者那些正在尋找工作和社會身份的年輕人。」Sebastian與Nubowo均指出，若爪哇島內外的發展及貧富差距持續下去，高速的經濟增長反而會加劇年輕人趨向宗教保守。

亞齊省為印尼伊斯蘭教最保守的省份，也是唯一實施伊斯蘭律法（sharia law）的地區。(Getty Images）

「自蘇哈托於1998年倒台後，我們看見支持執行伊斯蘭教法（Sharia）與支持政教分離的兩股對立聲音在社會日益高漲。」兩位學者解釋，屬前者的一群並不認同世俗主義，要求伊斯蘭教對印尼人生活的方方面面都保留影響力。後者則屬自由派，認為印尼必須確守「建國五原則」，每個宗教、種族、階級都享平等，沒有任何一種價值觀或信仰有特殊地位。

根據至執筆日的大選點票結果，佐科維多多大幅領先普拉博沃，尤其在基督教、天主教、印度教信徒及選區之中有顯著拋離的情況。不過，普拉博沃卻在伊斯蘭選區深受歡迎，包括亞齊、西蘇門答臘、廖內（Riau）、占碑（Jambi）、西爪哇、南蘇拉威西（Sulsel）等。Sebastian與Nubowo表示，兩位候選人都在打「伊斯蘭牌」，這便證明了宗教身份與身份政治對今次選舉有着決定性的影響。

重要的是，民主政制與世俗主義在過去數十年來，為印尼建立了包容、平穩的社會，必須恪守下去。

上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《宗教虔誠度呈上升趨勢 印尼年輕人流行聽布道》專題報道。

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