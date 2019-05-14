大氣層二氧化碳濃度超415ppm　科學家：幾百萬年來首次

美國夏威夷冒納羅亞天文台（Mauna Loa Observatory）上周六（11日）錄得大氣層二氧化碳濃度為415.25ppm，有科學家直言，這個水平是人類史上新高。

415.26 parts per million (ppm) CO2 in air 11-May-2019 https://t.co/MGD5CTru41 First daily baseline over 415ppm — Keeling_Curve (@Keeling_curve) May 12, 2019

冒納羅亞天文台自1958年開始監測大氣層的二氧化碳濃度，上周六錄得415.25ppm的最高水平後，引起一眾科學家關注。斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）教授基林（Ralph Keeling）說：「我們看見的相信是輕微厄爾尼諾現象（El Nino）加上持續使用化石燃料的影響。」

氣象學家霍爾特豪斯（Eric Holthaus）在Twitter發文表示：「這是人類史上，大氣層二氧化碳濃度首次突破415ppm。不僅是有紀錄以來，不僅是1萬年前發明農耕以來，更是幾百萬年前還沒有現代人的時候以來的首次。」

波茨坦氣候影響研究所（Potsdam Institute for Climate Impact Research）的共同主席盧赫特（Wolfgang Lucht）認為：「這表示我們在保護環境方面完全未上正軌。這個數字不斷上升，一年比一年高。這個數字需要穩定下來。」盧赫特又說：「每一次有引擎轉動，我們都在排放二氧化碳。二氧化碳不會神奇地消失，它會留在大氣層裏。」

（夏威夷今日新聞網／亞洲新聞台）