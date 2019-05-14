不叫新西蘭叫什麼？　6000多人籲改名　原來想加毛利語

新西蘭有國民發起請願，要求在國名New Zealand前面加上毛利語「Aotearoa」（意即長白雲之鄉），以確立及表現國家獨一無二的背景。

▼除了改國名，新西蘭曾有聲音提出更換國旗。想知道原因，請即點擊片段▼

新西蘭國民喬布（Danny Tahau Jobe）日前在國會網站發起請願，要求舉行公投，將國家名稱改為「Aotearoa New Zealand」，得到6000人聯署支持；綠黨領袖戴維森（Marama Davidson）已於5月1日把請願書提交予國會。

喬布指出，現時新西蘭的官方文件，包括身分證、出生證明、護照和貨幣等，都同時使用「Aotearoa」和「New Zealand」代表國家，但只有後者擁有正式法律地位。喬布認為，把「Aotearoa」加入官方名稱，可以確立和凸顯國家地位及其獨特性；他說：「Aotearoa New Zealand不僅是個名字，還是我們的語言、文化、身份和歷史。」

新西蘭經濟學家霍爾登（Lewis Holden）表示他支持這個新的名字，但公投並不可靠也並非必要。他認為只要修改1999年的解釋法，將「Aotearoa」或「Aotearoa New Zealand」列為國家領土一部分即可簡單解決問題。

新西蘭曾在2015年及2016年花費2600萬紐元（逾1.3億港元）舉行兩輪公投，決定是否更換國旗，結果有56.7%人支持原來的設計。

（新西蘭先驅報）