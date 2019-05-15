【救命有異味】疑氣體洩漏疏散逾500人　搜索一小時臭味竟係……

若你身處室內突然聞到一陣陣奇怪異味，你會猜想是生化襲擊、氣體洩漏還是有人放屁？ 澳洲坎培拉大學（University of Canberra）圖書館上周五（10日）突然傳出惡臭，隨即緊急疏散館內逾500名師生，消防員派出危險物處理組搜索近一小時，如此「大陣仗」，最後發現的罪魁禍首卻令人啼笑皆非。

地獄般的惡臭疑煤氣洩漏

事發時，坎培拉大學圖書館內師生發現有濃烈及極難聞的臭味傳出，有人形容氣味有如「地獄般的惡臭」。

館方懷疑校園洩漏煤氣等不明氣體，立即緊急疏散圖書館內550名師生，消防員接報到場檢查，終於在二樓一個通風口附近的垃圾桶發現「兇手」。

澳洲榴槤：消防員接報到現場檢查後，終於在二樓一個通風口附近的垃圾桶發現「兇手」，真是隔住個mon都……（Getty Images）

虛驚一場原來是……

原來，臭味是源自垃圾桶內一個密封袋中的榴槤，校方在消防將它清走後重開圖書館，館方更自嘲一番，將Facebook專頁的頭像改為「榴槤炸彈」。

這已是一年內第二次有澳洲的大學圖書館因「榴槤驚魂」而需疏散。2018年4月，墨爾本皇家理工大學（RMIT）曾把榴槤臭味誤當煤氣味，緊急疏散館內600人。

禁止攜帶榴槤進入

以臭味就能引起恐慌，榴槤真的不愧為「果王」。由於氣味強烈，馬來西亞、泰國、新加坡等國家均禁止攜帶榴槤進入酒店、乘坐飛機或公共交通工具，澳洲大學的圖書館可能都要參考一下。

不過話說回來，雖然有人認為榴槤的氣味很香，亦有人認為它臭不可聞，但氣味如此獨特應該不難分辨出。若館內的師生早早知道榴槤是臭味之源，可能就無需虛驚一場。

澳洲榴槤：這已是一年內，第二次有澳洲的大學圖書館因「榴槤驚魂」而需疏散。（法新社）

（綜合報道）