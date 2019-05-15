英國電視真人騷嘉賓自殺身亡惹爭議　14年人氣節目被迫停播

英國近日停播了一個已播放14年的人氣綜藝節目，原因是這個節目「搞出人命」，一名曾在節目上成為嘉賓的男子在節目錄製後不久自殺身亡。事件不只震驚英國電視界，更惹來政府的關注。這個名為《傑雷米•凱爾秀》（The Jeremy Kyle Show）的長壽人氣節目，到底發生了什麼事？

▲▲想知這類節目有什麼不良影響，即刻去片▲▲

在5月2日參與錄製節目的戴蒙德（Steven Dymond），他在錄製節目的一星期後在寓所自殺身亡。（Steven Dymond Facebook）

《傑雷米•凱爾秀》是英國一個人氣的真人騷電視節目。節目自2005年於獨立電視台ITV上播出，內容以調解為主題，不論是家庭糾紛、感情還是朋友爭執，只要當事人願，節目都會提供舞台，讓當事人當面對質，主持人凱爾（Jeremy Kyle）擔任調解人，協助雙方解決問題。

節目中衝突常見

為讓節目增加「說服力」，節目備有DNA測試及測謊機等，證明參與者所言非虛。但亦因此往往為台上帶來不穩氣氛：被揭穿謊話的人可能情緒失控，另一方的人亦可能出現激動行為，導致雙方爭執以至大打出手。

不過正因節目如此具爭議性，即使批評節目聲音不絕，但節目收視依然高企。播出節目14年來除牽涉少量法律訴訟外沒發生甚麼大事，直到最近的5月2日，一個名叫戴蒙德（Steven Dymond）的男子，參加節目成為嘉賓。

因爭拗經常令雙方激動，台上有保安人員會協助拉開雙方距離避免打鬥發生。（ITV）

未能通過測謊 一周後自殺身亡

戴蒙德與女友相識兩年，但在準備結婚時被懷疑出軌，因此決定上台接受測謊以證明自己清白。誰知在節目錄製當晚，他無法通過測謊機的測試，被證明說謊。現場觀眾顯得相當意外，戴蒙德本人更是當場痛哭淚流滿臉。

在節目錄製後一星期，戴蒙德被發現在寓所自殺身亡。

警方調查排除他殺可能，全國的焦點都落在《傑雷米•凱爾秀》身上：節目害死了一個人。ITV即時宣布暫停製作及播放節目，並為事件致歉。

事件同時令批評節目的聲音一次過爆發，電視業界、輿論、甚至政界都要求ITV應永久停播《傑雷米•凱爾秀》。批評者稱節目「消費別人的痛苦與不幸」，「利用他人的弱點製造話題和收視」。批評聲同時落在其他同類節目，如在ITV播放的真人騷《戀愛島》（Love Island），兩名曾參加節目的嘉賓先後自殺，批評者要求應把節目即時停播。

ITV宣布暫停播放《傑雷米•凱爾秀》並就事件致歉，但稱因正協助警方調查，暫時不會發表太多意見。（Getty Images）

首相府發表聲明指對事件「深表關切」，ITV事後亦表示戴蒙德在離開節目時顯得鎮定，未料到發生悲劇。

與戴蒙德同登上節目的女友，稱她雖肯定戴蒙德出軌並背叛了她，但她肯定兩人過去的愛是真實的，完全不希望戴蒙德自殺，因此對事件感到十分悲痛。

（綜合報道）