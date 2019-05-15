三藩市禁用人臉辨識技術成美國首例　再牽保安與私隱爭辯

美國三藩市國會周二（12日）以8票支持、1票反對及2人缺席下通過《反監控條例》，成為美國首個禁止當地政府及警察使用人臉辨識技術的城市。 人臉辨識技術正在蓬勃發展，在保安及監控上有相當潛力。但美國一直有人權組織質疑技術可能被濫用，三藩市作為美國科技首府的城市，禁用人臉辨識技術具有象徵意義。

三藩市國會通過新法，禁止包括警察在內的53個政府部門，禁止使用人臉辨識技術。（Getty Images）

三藩市國會通過新法，禁止當地政府53個部門，包括警察使用人臉辨識技術。相關議案的第二輪投票會在下周再次舉行，但預料可同樣通過。公民自由協會（ACLU）律師卡格爾（Matt Cagle）表示：「根據投票結果，三藩市宣布人臉辨識技術與健康的民主系統並不相容。其他城市應參考、設立類似的安全保障，保護市民安全及公民權利。」

相關法例不會限制聯邦部門使用相關技術，聯邦調查局（FBI）的警察，以至歸聯邦政府管轄的機場及碼頭等設施，仍可使用人臉辨識技術。

保安與私隱議題起爭議

現時美國未有特別就人臉識別技術作規範的聯邦法律，隨着技術逐漸成熟，逐漸在各領域優先使用。機場及邊境管制已率先引入相關技術，各地警察亦正試用追捕疑犯。如2018年6月馬利蘭州安納波里斯一間地方報館遭到槍擊導致5人死亡案，警方就運用了人臉辨識技術，成功抓獲涉案男子。

不過相關技術惹來人權組織擔憂，害怕技術最終會讓政府濫用，變成監控國家，讓政府監視國民一舉一動。特別在2018年先後有兩份研究報告指出，微軟及國際商業機器（IBM）開發的人臉技術，在辨認白人身份比黑人來得優勝，令社會擔心警方使用技術會令黑人冤案率增加。

除三藩市外，其他地區如奧克蘭、帕洛阿爾托（Palo Alto），亦有就相關問題應否立法進行討論，考慮是否禁止使用人臉辨識技術。

人臉辨識技術：藩市作為美國科技首府的城市，禁用人臉辨識技術具有象徵意義。可為美國其他城市保護市民安全和公民權利設立參考。（法新社）

有團體反映應暫停待技術進步 而非禁止

然而，亦有警方及相關組織對禁止表示遺憾，三藩市警察組織（San Francisco Police Officers Association）主席蒙托亞（Tony Montoya）表示，雖然他知道這技術不是百分百準確：「但科技是會進步的，且技術確實能協助我們調查案件。」

美國居民安全組織Stop Crime SF副主席恩加迪奧（Joel Engardio）亦表示，不應完全禁止技術使用：「這應該只是一毎暫停而不是全禁，我們應給予技術發展空間，待一天讓技術變得有用和安全起來。」

喬治華盛頓大學憲法法律專家特利（Jonathan Turley）亦表示，不能完全否定人臉識別系統在保安上的價值：「若連在機場或邊境海關都完全禁止使用，將是無理且令人無法理解的。」

人臉辨識技術：禁用人臉辨識技術的其中一個考量是，雖然人臉辨識技術準確度不斷提高，但近年多項研究指出，這項技術在辨識女性及有色人種時錯誤率偏高。令社會擔心警方使用技術會令黑人冤案率增加。（GettyImages）

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（紐約時報）