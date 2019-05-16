德國離奇十字弓命案　警方懷疑為協議殺人及自殺

德國警方最近正在調查五宗離奇命案，他們上周六（11日）於巴伐利亞（Bavaria）帕紹（Passau）的一間酒店房間內找到三具身中十字弓箭的屍體；周一（13日）又在距離該酒店650公里外發現兩名分別為35歲及19歲的女死者。 警方表示目前正在調查這五名死者之間的關聯，並指這可能是由一群熱愛中世紀文化人士所策劃的協議殺人及自殺案。

53歲男子托爾斯滕（Torsten W.）及33歲女子克斯廷（Kerstin E.）是來自萊茵蘭巴拉丁州（Rhineland Palatinate）的一對夫婦，二人與30歲女子法里納（Farina C.）預訂了該酒店房間三晚，並於上周五（10日）入住。

警方及後又在在距離該酒店650公里外、法里納的住宅中發現兩名分別為35歲及19歲的女死者。

遭十字弓箭擊中而死

驗屍報告指，托爾斯滕與克斯廷的頭部及心臟遭十字弓箭擊中而死，二人手牽手陳屍在床上，警方還找到他們留下的遺囑；至於法里納則陳屍地板，頸部被一支十字弓箭擊中而死。

報道指，這三名死者對中世紀文化及煉金術有共同的興趣，其中托爾斯滕擁有一家專門出售中世紀風格武器和服裝的商店，而他手臂上的刺青是中世紀煉金術士的象徵。當地警方表示，案發現場沒有打鬥痕跡，並會朝協議殺人及自殺案的方向調查。

警方又指，法里納住宅的命案現場並未發現十字弓或弓箭，亦無打鬥痕跡，目前會調查到底兩名女死者死前有否服用藥物。

（綜合報道）