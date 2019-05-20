【NBA】土耳其禁播拓荒者決賽　全因他被控參與恐怖活動？

NBA季後賽西岸決賽，拓荒者連續三場被「浪花兄弟」在火力全開下擊敗，尚差一場就要提早放暑假。隊中土耳其裔中鋒簡達（Enes Kanter）的表現不過不失。可惜的是，簡達家鄉的同胞卻無法透過大氣電波欣賞到他在這個系列賽中的英姿。 事關這名中鋒被安卡拉當局封殺及通輯，以至當地電視台拒絕轉播與他有關的賽事。為何這名NBA球員，會被祖國指控參與恐怖活動，以至由國家英雄淪為「叛國賊」？

土耳其禁播NBA：勇士在西岸決賽首戰主場贏拓荒者116：94，先拔頭籌。客隊的土耳其裔中鋒簡達（左）表現令人眼前一亮。（路透社）

因「一籃子」遭禁播

正如大家會想看姚明或林書豪在NBA這個殿堂比賽一樣，籃球雖然不是土耳其最受歡迎的運動，但當地不少人都想看到簡達比賽。不過，在土耳其擁有NBA轉播權的S Sport，卻拒絕轉播勇士對拓荒者的系列賽。

電視台體育評述員沙奇勒（Omer Sarac）向路透社表示，即使拓荒者成功闖入總決賽亦不會轉播，並坦言決定權不在電視台手上。NBA官方指，當地球迷仍可透過官方網上版收看比賽。

事實上，土耳其當局已不止一次刻意封殺及打壓簡達，究其原因，是因為這名NBA球員與該國總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）交惡。一切恩怨要回到2016年講起。

土耳其禁播NBA：簡達與土國總統埃爾多安交惡，被當局指控參與恐怖活動。（路透社）

由國家隊變「叛國賊」

簡達早在2009年移居美國，但到一直心繫家鄉，不時就政局發表評論。他更與流亡美國的伊斯蘭思想家、傳教士居倫（Fethullah Gülen）相熟。

埃爾多安在2014年擔任總統後，管治手法一直為歐美詬病。2016年7月15日，該國發生政變，僅維持不足一日落幕。埃爾多安以粉碎政變為由，頒布緊急狀態，期間肅清公務員、整頓學界和傳媒、收緊言論自由等。

居倫被土耳其當局指控是這次流產政變的幕後黑手，簡達則被指控協助居倫參與政變，當局以參與恐怖活動為名將他通輯，並將他踢出國家隊。

流亡美國的傳教士居倫，曾是埃爾多安的盟友，如今卻成他的眼中釘。（路透社）

人身安全成疑

土耳其在2017年註銷簡達的護照，令他成為無國籍人士。目前持有美國綠卡的他，相信會在日後尋求成為美國公民，但他與家人的人身安全卻一直成疑。

2019年1月他效力紐約人期間，曾擔心土耳奇會派間諜暗殺，而未赴倫敦出賽。他在土耳其的家人亦屢受政治打壓，他的父親在2018年被當局指控是恐怖分子。

簡達周二（14）表示，這一切都證明土耳其政府是一個獨裁政權，沒有言論自由：「我雖然不是政治家，但我必須站出來為自由和人權說話。」

土耳其禁播NBA：簡達強調，自己雖然不是政治家，但必須站出來為自由和人權說話。拓荒者的隊友亦對他相當支持。（簡達Twitter）

體育歸體育，政治歸政治？

簡達曾表示，甘願冒上風險公開批評當局，是因為自己比較幸運，所以他有義務以自身影響力，讓國內民眾不再受苦於噤聲之中。

近年美國體壇亦多次牽涉進政治爭議：NBA「大帝」勒邦占士（LeBron James）曾批美國總統特朗普是「懶鬼」（bum）；史堤芬居里（Stephen Curry）2017年贏得總冠軍後，拒絕按傳統到訪白宮；美式足球NFL四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）則以單膝跪面向國旗，表達不滿種族歧視。

土耳其禁播NBA：簡達周二（14）表示，這一切都證明土耳其政府是一個獨裁政權，沒有言論自由。（路透社）

▼想更多運動員與政治圖片，請即按以下圖輯：

當然，人人都有權選擇自己政見，在簡達反對土耳其當局同時，亦有知名運動員與埃爾多安關係密切。

土耳其裔德國國腳奧斯爾（Mesut Ozil）及根度簡（Ilkay Gundogan）2018年5月與埃爾多安見面及拍照留念，掀起連串風波，前者有感被球迷歧視及針對忿然退出國家隊。日前奧斯爾更被拍到在伊斯坦堡出席埃爾多安的宴會。​

土耳其禁播NBA：德國國腳奧斯爾及根度簡在英國倫敦與土耳其總統埃爾多安見面及拍照留念。（路透社）

動搖霸權並不容易

若拓荒者與速龍隊分別在西岸及東岸獲勝，總決賽的數場比賽就會在速龍主場加拿大多倫多上演。外界擔心簡達可能會在這個特別時刻遭遇不測，民主黨參議員魏登（Ron Wyden）日前去信加拿大政府，希望能確保這名NBA球員的人身安全。

不過這並不容易，畢竟拓荒者及速龍都是目前形勢較差的一方，而勇士更是過去四年中勇奪3次總冠軍的「NBA霸權」。看來簡達在NBA賽場或是生活，暫時都難逃遭霸權打壓的命運。

土耳其禁播NBA：簡達要戰勝勇士這隊「NBA霸權」並不容易。（路透社）

（綜合報道）