老翁好言相勸遭推落巴士重傷亡　惡女乘客被控謀殺

美國拉斯維加斯（Las Vegas）74歲老翁富尼耶（Serge Fournier）乘坐巴士時，好言相勸請25歲女乘客畢曉普（Cadesha Bishop）「對人好一點」，反遭粗暴對待。巴士車門打開時，畢曉普雙手用力將富尼耶推出車外。富尼耶頭部受傷，一個月後死亡。警方以謀殺老人的罪名起訴畢曉普，周二（14日）拘捕她。

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事發於3月21日當地時間約下午4時50分，富尼耶和畢曉普乘坐的巴士停泊於弗里蒙特街（Fremont Street）和第十三街（13th Street）附近時，畢曉普雙手用力將富尼耶推出車外，老翁頭部落地，倒在巴士門約8呎外。

目擊者指，畢曉普在巴士上說粗言穢語，富尼耶經過通道時好言相勸，請她對其他乘客好一點，然後就遭對方推出車外。

據指，富尼耶連同手推車倒地後，畢曉普未有出手相助，只是拖起兒子的手離開。警方指，富尼耶當時拒絕接受治療，但在當日晚上前往大學醫療中心（University Medical Center）求醫。

富尼耶的家人之後向警方表示，老翁4月23日去世，驗屍報告指他是死於鈍力引起的軀幹外傷，屬於他殺。警方因此以謀殺老人的罪名起訴畢曉普，周二拘捕她。目前畢曉普被還押，保釋金為10萬美元（約78.5萬港元），下周四（23日）出庭。法庭紀錄又顯示，畢曉普有家庭暴力罪案底。

25歲女乘客畢曉普（Cadesha Bishop）雙手用力將富尼耶推出車外，令對方頭部受傷，一個月後死亡。警方以謀殺老人的罪名起訴畢曉普。（美聯社）

（拉斯維加斯評論報／美聯社）