【巴黎聖母院大火】重建競圖異想天開　光線代替尖塔　屋頂變泳池

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）4月15日發生大火，教堂的標誌尖塔遭烈焰包圍，折斷塌下。總理菲利普（Edouard Philippe）其後宣布舉辦國際比賽，為尖塔招募新設計。 許多建築公司公開設計藍圖，但它們都不打算依照聖母院原本面貌重建，反而發揮創意，將屋頂變成公園、露台，甚至是泳池。

巴黎聖母院發生大火後，總統馬克龍（Emmanuel Macron）承諾會在5年內把聖母院重建得更加美麗，而且對加入現代元素持開放態度。總理菲利普亦認為應該設計一個「能夠適應我們這個時代的技術和挑戰」的新尖塔。

為避免慘劇重演，建築公司都傾向用較不易燃的材質，包括水晶、不鏽鋼和彩繪玻璃等，有公司甚至建議不要重建尖塔，而是向天上射出一束光線。

建築師沙桑（Alexandre Chassang）設計了一個三角錐形的玻璃尖塔，他說：「我們不一定要完全照着原貌重建。」

至於聖母院的屋頂，法國公司Studio NAB提議像溫室一樣採用透明玻璃，其他公司還提出在屋頂建造公園、露台或樹林。瑞典斯德哥爾摩的建築公司UMA更妙想天開，認為聖母院整個屋頂可以變成十字形游泳池，讓人在十二門徒銅像的俯視下游泳，以強調聖母院屬於大眾。

（衛報）