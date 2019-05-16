澳洲樹熊數目降至「功能性滅絕」水平　保育組織籲政府保護樹林

澳洲國寶級動物樹熊近年數量大跌，原因包括氣候變遷、棲息地減少、患病、樹熊受到狗隻攻擊、遭車輛撞擊等。保育組織指，澳洲樹熊數目已降至「功能性滅絕」水平，急需政府出手保護牠們的棲息地。

澳洲樹熊基金會（Australian Koala Foundation）自2010年開始監察128個有樹熊棲息的選區，隨着樹熊數目不斷下降，牠們至今已在41個選區消失。

由於樹熊經常移動，並廣泛分布在市區和郊區，而且不太顯眼，因此難以計算確實數字。不過基金會估計，澳洲全國只剩下8萬隻野生樹熊，進入「功能性滅絕」。

「功能性滅絕」指的是物種數目少到無法在生態系統發揮功能、無法找到配偶或者只能近親繁殖，影響該物種繁衍。

澳洲樹熊基金會呼籲總理莫里森（Scott Morrison）和反對黨領袖肖滕（Bill Shorten）聯手保護樹林，基金會主席塔巴爾（Deborah Tabart）亦表示，5月18日大選後，希望能見到新總理頒布2016年已起草完畢的《樹熊保護法》（Koala Protection Act），她說：「我知道澳洲民眾很擔心樹熊的安危，亦已厭倦看到路上有死去的樹熊。政府是時候尊重樹熊，保護牠們的棲息地。」

（綜合報道）