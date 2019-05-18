【澳洲大選】經濟民生已成次要？　氣候問題成選舉勝負分野

澳洲周六（18日）舉行大選，眾議院全部151個議席及參議院76席之中的40席將成為各政黨競爭之地。總理莫理森（Scott Morrison）領導的執政聯盟（自由黨及國家黨）將面對肖滕（Bill Shorten）率領的在野工黨（Labor Party）、綠黨（Green Party）、澳洲聯合黨（ United Australia Party，UAP ）、單一民族黨（One Nation Party）等政黨挑戰。 當地政壇近年都是聯盟與工黨輪流坐莊，但到了大選時期，各政黨總會推出大量政綱爭取支持。除了「例牌」的民生、經濟等議題，澳洲民眾這次卻有另外更為重要的訴求，就是氣候變化問題。

澳洲民眾：應對氣候變化刻不容緩

澳洲廣播公司（ABC）5月初報道洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）的選前民意調查，訪問民眾什麼是對當地的「潛在威脅」，結果在超過2000名受訪者中，有3分之2回答氣候變化非常嚴重，創下2006年首次進行類似調查以來的新高，其重要程度更超越瀰漫全球的恐怖主義問題。

澳洲近年確實飽受氣候變化所害，當地氣象局（Bureau of Meteorology，BoM）數據顯示，2019年1月平均氣溫超過攝氏30度，部分地方更錄得50度高溫，令全國經歷一個極炎熱的夏天。民眾叫苦連天，自然生態同樣受罪：大規模山火、無數魚類缺氧死亡等事件，讓澳洲人深深感受到氣候問題「殺到埋身」。

當地SBS電台觀察社交平台「主題標籤」（hashtag）的趨勢，發現「#stopadani」和「#climateelection」連續四星期成為Facebook十大常用標籤，「#climatechange」亦在Instagram的流行榜力壓「聯邦大選」（#federalelection）和「莫理森」（#scottmorrison）稱霸。

澳洲大選：民調認為，肖滕（Bill Shorten）率領的工黨在氣候和環保議題上較執政聯盟優勝，或成為重奪政府控制權的一張王牌。（路透社）

氣候政策＝政治炸彈？

氣候問題成為澳洲選民最關心議題，政黨當然投其所好。而聯盟和工黨都以遵守2015年簽定的《巴黎氣候協定》，該協定其中一個目標是要求簽署國在2030年的碳排放水平比2005年減少26%。不過雙方就再生能源在發電的比重有分歧：聯盟的目標是26%，工黨則建議最少45%，同時希望在2030年前，有一半新車都是電動車。

減排問題本身在澳洲存在多時，不過亦成為當地政壇不斷「換畫」的其中一個主因，時任工黨領袖陸克文（Kevin Rudd）2007年上台後提出向高污染企業徵收碳排放稅，但因為遲遲未獲通過而拖累民望，他更被黨友吉拉德（Julia Gillard）逼宮下台。

吉拉德成為總理後，在一片爭議聲中通過為碳排放稅立法，結果該法例在聯盟的阿博特（Tony Abbott）2013年上台後取消。但聯盟內部亦對能源和氣候政策問題有意見相左情況，包括將阿博特迫宮的特恩布爾（Malcolm Turnbull）以放棄減排目標作為保住權力的手段，最終於事無補，白白賠上總理一職。

澳洲大選：當地近年受到氣候變化影響，乾旱、高溫等情況經常出現，令澳洲人體會到氣候變化的威脅。（路透社）

環保政策與經濟之爭

說回今次大選，剛才提到洛伊國際政策研究所的民意調查中，近6成受訪者認為工黨應對氣候變化方面比聯盟優勝，不過肖滕要取得像西澳珀斯附近城鎮Wagerup及Pinjarra選民支持，可能充滿難度。

當地是美國鋁業公司（Alcoa）其中一個重要據點，吸引大批民眾就業，有民眾認為，肖滕假如上台並遵守減排競選承諾，該公司或撤出當地市場，變相打擊經濟，加上肖滕暫時沒有為受影響企業提出替代方案，因此難以支持工黨。

大家或者會問，「#stopadani」到底與氣候政策有甚麼關係，澳洲有多個地方仍然依賴火力發電，坎培拉政府更批准印度的阿達尼集團（Adani Group）於大堡礁（Great Barrier Reef）內陸的加利利盆地（Galilee Basin）開發煤礦，很多人批評此舉會為大堡礁帶來無法想像的破壞，亦與減排承諾大開倒車。

民眾發起多場抗議，又以「#stopadani」引起網民關注。不過由於盆地附近發現瀕危的黑喉草雀（black-throated finch），昆士蘭省政府下令無限期擱置阿達尼的計劃。

除了阿達尼問題外，亦有政客以興建火力發電廠作為吸引選票的策略。澳洲聯合黨領袖帕爾默（Clive Palmer）提出在昆士蘭中部興建一間火力發電廠，他本身是位富商，擁有Waratah Coal煤炭公司，更揚言新發電廠產量可與州政府擁有的電力公司一較高下。帕爾默「開倒車」的大計惹來批評，因此能否為他贏得國會議席，仍是未知之數。

澳洲大選：總理莫理森所屬的聯盟雖然上演多次迫宮事件，但該黨總算完成整個國會的六年任期。（路透社）

鑑於俄羅斯涉嫌干預美國2016年總統大選事件，在這次大選，外界也關注澳洲大選會否同樣成為外國勢力的目標。澳洲在2018年立法禁止政黨或政治人物接受外國人士捐款，以及阻止外國勢力影響決策，有關法案獲聯盟和工黨支持，所以雙方都沒有以「中國影響當地」作為選舉旗幟，而是以氣候政策為主打。

（綜合報道）