【印度大選】世界最大民主工程　為何一場選舉要舉行超過一個月？

印度大選終於接近尾聲，但不說不知，這選舉已舉行了超過一個月：印度國會大選在4月11日開始，一直持續至今。由於選舉時間實在太長不少都幾乎忽略了它的存在。但話說回來，為何印度選舉會那麼長？

印度大選正在舉行，正在投票站投票的女性。（路透社）

印度人口高達13億，是世界第二大人口國家。據當地資料全國共有9億選民，可謂全球最多。而印度選舉特色，就是時間特別長。2019年印度大選由4月11日開始，分多個階段舉行，至5月23日點票，歷時43日。

分7階段進行 不同地區不同時間投票

因印度地大物博關係，全國不會同一時間舉行大選（原因後述）。43日選舉分成7個階段，29個邦和7個聯邦屬地會在不同階段舉行投票。當所有投票完成後，在24日全國將統一點票，並在短時間內得出結果。

會做成印度選舉需耗費大量時間的一個重要原因，是保安與物流需要。印度大選已有接近一個世紀的歷史，但在上世紀7、80年代充斥着各種暴力、賄選等不當行為。為保證選舉能公正進行，需要大量武警維持秩序，同時出動電子投票機器，防止作弊。

印度北部查謨-克什米爾邦，為於杜魯-韋里納格附近的高山草原。三名當地居住的男子正前往票站投票。（路透社）

正在前往準備票站，負責保安工作的武警。（路透社）

大選是龐大的物流計劃

舉例北方的比哈爾邦就有「佔領投票站」的傳統，即一個政黨強行占領投票站，再偽冒登記選民投票。但在武警把守及使用電子投票機後，相關問題已幾乎再無發生。

不過武警是有限的、電子投票機也是有限的，因此把選舉分成多個階段，實際就是一個物流措施，讓武警和投票器具前往不同地區。需知道印度由低窪、森林、草原、沙漠至高山什麼居住地方也有，團隊要前往不同地區往往耗費大量時間。

選舉團隊使用的代表功具亦包羅萬有，由直升機、火車、船、單車、甚至駱駝、大象等等。

據報連同當地協助的工作人員，整個選舉團隊超過1000萬人。雖然毫無效率可言，但在舉國上下的努力下，總是能完成這個堪稱世界最大的民主選舉工程。