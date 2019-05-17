【貝聿銘逝世】大半生定居美國　「仍然覺得自己是中國人」

美籍華裔建築師貝聿銘周四（16日）逝世，終年102歲。他曾設計法國巴黎羅浮宮的玻璃金字塔，以及本港中銀大廈等劃時代建築，被譽為「現代派設計大師」。 貝聿銘1917年在廣州出生，1935年前往美國攻讀建築學，大半生都居於美國，但他曾表示，即使在美國住了七、八十年，「仍然覺得自己是中國人」。

貝聿銘是國際知名的建築師，巴黎羅浮宮的玻璃金字塔、香港中銀大廈、台灣東海大學路思義教堂（陳其寬與張肇康參與設計）都是其傑作。他的作品遍布全球多地，又定居美國多年，但中國人的身份仍離不開他。

貝聿銘曾接受電視節目《築夢天下》訪問，他說：「對我來說，中國印記從未完全消失。現在我在美國住了七、八十年，仍然覺得自己是中國人。不是很怪嗎？我給了自己新的外表，但內心的一切早就存在了。」

貝聿銘逝世：羅浮宮玻璃金字塔是貝聿銘著名作品之一。（法新社）

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1979年，中國國家主席鄧小平訪美，美國國務卿萬斯（Cyrus Vance）在在國務院設午宴款待，貝聿銘和夫人受邀出席。不過當國務院接待人員看到他們的中國面孔，以為他們是中方的客人。貝聿銘尷尬地解釋他們是美方的客人，接待人員的表情顯得將信將疑，有些勉強地讓他們進去。

《中國時報》專欄作家傅建中憶述當時的情況指，覺得美方的接待人員實在無知，居然沒聽說過大名鼎鼎的I. M. Pei。他又提到，隨鄧小平訪美的人都穿「毛裝」（即中山裝），而貝聿銘夫婦身穿西裝，加上說流利的英語，不可能是中方的人。傅建中認為，美方人員的無知，卻反映貝聿銘是永遠的中國人。

貝聿銘與妻子盧淑華育有三子一女。三個兒子定中、建中和禮中，都繼承父業為建築師。2013年，貝禮中接受《紐約時報》（The New York Times）訪問，提到其英文名字Sandi。美國記者不解其意，貝禮中解釋指，「Sandi」其實意指中文的「三弟」，因在三兄弟中他的年紀最小，所以是三弟。貝聿銘連兒子的英文名字都是中國化的，可見他對中國人身份的重視。

（綜合報道）