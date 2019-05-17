世上最神秘《伏尼契手稿》　英語言學家稱已成功破解

《伏尼契手稿》（Voynich Manuscript）被稱為世上其中一本最神秘的書，內容以不明語言寫成，書中文字及圖畫數百年來一直是個謎。 英國一名語言學家近日宣稱他只花了2周時間就破解手稿，並揭露書中記載的是草藥配方、療浴方法和占星術。

《伏尼契手稿》得名自波蘭裔美國藏書家伏尼契（Wilfred Voynich），他在1912年從意大利耶穌會買下這份手稿。歷年不少密碼學專家嘗試解讀此書和找出作者身份，但都無功而返。西班牙一家出版社獲准複印手稿，將出冊成書，每本售價7萬港元，已有300人預訂。

英國布里斯托爾大學（University of Bristol）研究員切希爾（Gerard Cheshire）日前宣稱自己成功解讀《伏尼契手稿》，他的論文經過同儕審查後4月29日在《Romance Studies》（暫譯《羅馬語研究》）期刊發表。

切希爾說，《伏尼契手稿》由一種「原始羅馬語」（Proto-Romance）寫成，與西班牙語、法語、意大利語等屬同一語族。他又指，這種語言在中世紀很常見，但不像拉丁文般用於書寫，所以後來漸漸失傳。

至於書中的神秘內容，切希爾說，這些其實是修女為「阿拉貢女王」（Queen of Aragon）匯編的草藥、療浴和占星資料，主要圍繞女性身心健康、生育和教育方式。

切希爾的理論遭到不少中世紀學家質疑，Medieval Academy of America（暫譯「美國中世紀學會」）執行董事戴維斯（Lisa Fagin Davis）在Twitter發文表示，世上根本沒有什麼「原始羅馬語」。戴維斯認為，切希爾先揣測圖文意思，然後再查閱大量中世紀羅馬語字典，找尋適當的字去支持自己的想法，因此他的理論只是一廂情願及自圓其說。

Sorry, folks, "proto-Romance language" is not a thing. This is just more aspirational, circular, self-fulfilling nonsense. https://t.co/iyD66nmBRr — Lisa Fagin Davis (@lisafdavis) May 15, 2019

（綜合報道）