【台灣同性婚姻】不讓寶島專美　下一個同婚合法化地方在哪裏？

這麼近，那麼遠？鄰近本港、香港人經常前往旅遊的台灣，周五（17日）創亞洲先河，立法院通過同性婚姻法案，自下周五（24日）起，同志伴侶可登記結婚。對於不少支持同婚的港人來說，感覺香港又是「落後」了。 其實在台灣之外，全球有不少地方一樣在醞釀同性婚姻合法化，下一個「成功爭取」的地方，就有可能是同在亞洲的泰國。

同性婚姻合法化：在台灣，當地支持同性婚姻的民眾曾多次上街遊行，至2019年5月17日，當地立法院通過同性婚姻法案。（Getty Images）

2001年，荷蘭成為第一個同性婚姻合法化的地方，讓同志可以結婚、離婚與領養孩子。此後，陸續有多個地方加入這個陣營，包括加拿大、西班牙、阿根廷等，至周五（17日）再有台灣。

目前全球還有多個地方在醞釀類似法案，既有靠近成功的泰國，也有半途出現「危機」的捷克等：

泰國：有望成為「台灣第二」

泰國是個對「性小眾」友善的國家，當地政府內閣已在2018年12月批准《民事伴侶法案》（Civil Partnership Bill），內容包括允許同性伴侶登記結婚、讓同性夫妻享有共同財產權、繼承遺產權、可簽署醫療同意書等。目前法案尚待國家立法議會（National Legislative Assembly ）通過。

當地司法部官員指，還待新政府成立，議會才能表決法案。泰國3月底已舉行大選，至5月初有正式結果，但仍要等待政黨聯合組閣。

雖然法案尚未能通過，未來也有可能出現變數，但按民調結果，當地3分之2受訪民眾也不反對同性婚姻，故此外界也看好泰國成為「台灣第二」。

同性婚姻合法化：荷蘭2001年通過同性婚姻法案後，全球多個地方加入陣營。

越南：踏出第一步

越南2015年正式廢除同性婚姻禁令，同性伴侶可舉辦婚禮，不再受到法律管束，獲得多方媒體讚賞。

但此舉不等同開放同性婚姻，同志伴侶仍然無法取得結婚證書。故此越南可謂踏出一步，但仍有更長的路要走。

菲律賓：總統帶頭倡議

菲律賓是天主教國家，當地民調也顯示，過半民眾反對同性婚姻。

但言行出位的總統杜特爾特（Rodrigo Duterte），近年一改自己過往的立場，表態支持同性婚姻，也為當地的同志帶來希望。他曾表示：「我說如果這是現代的趨勢，我支持同性婚姻。若那會令你更幸福，我會支持。」

同性婚姻合法化：菲律賓總統杜特爾特曾表態支持同志結婚。（路透社）

捷克：有望創前共產主義國家先河？

另一個獲外界看好通過同性婚姻的國家，是歐洲的捷克。當地政府2018年6月表態支持同性婚姻法案，令該國有望成為首個容許同性婚姻的前共產主義國家。

但這個法案之後出現危機，最終表決原定2018年11月在國會舉行，但結果要推遲，至捷克總統澤曼（Milos Zeman）今年1月表明，他將可能行駛權利否決這個法案。

古巴：曾經接近但不成功

拉丁美洲國家古巴曾經與同性婚姻很接近。當地政府2018年7月提出新憲法草案，建議作出大幅度改革，包括同性婚姻合法化，提出把憲法內要求婚姻是一男一女結合的字句，修改為兩人之間的結合，並有絕對平等的權利與義務。

但此舉在當地出現巨大爭議，引來教會與不少公民上街遊行反對，政府就相關條例收到近20萬份意見，大部分反對同性婚姻合法化。民意壓力使得當地政府也要退讓，2018年12月宣告撤回支持有關同性婚姻的修法。