日本「出租媽媽」服務　上門洗衫煮飯湊仔　還能親切談心

許多年輕一輩的日本人與父母住在不同城市，難免因為想家而感到寂寞。有見及此，日本一間公司提供「出租媽媽」服務，最低只需每月9800日圓（約700港元），就可以租用「媽媽」到府上聊天以及幫忙做家務。

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《全日本新聞網》近日拍攝了一名「出租媽媽」的工作情況，只見69歲的黑田俊美來到一個三口之家，邊以母親口吻與「女兒」聊天，邊在廚房駕輕就熟地弄薯仔沙律。黑田俊美不但熟記日用品的位置，調味時還迎合家裏小孩的喜好。過了數小時後，她又到另一個家庭照顧孩子和做家務。

黑田俊美是「東京媽媽」公司的員工，本身是資深家庭主婦的她會上門煮飯、洗衣服和打掃。與鐘點工人不同的是，這些「出租媽媽」真的像母親般「萬能」及能幹，可以幫忙帶寵物狗散步、接送及照顧小孩、教導烹調技巧、修補衣服等，更會像家人一樣和客人聊天，讓對方感到溫暖。

「東京媽媽」提供多種套餐，最便宜的每月只需9800日圓（約700港元），就能請到「媽媽」上門3次，合共不超過6小時，另外還有適合獨居人士和雙職家庭的計劃。公司負責人小日向惠理說，每個「出租媽媽」都很受歡迎，幾乎沒有人被拒絕過。黑田俊美表示，這份工作讓她有更多機會和年輕人互動，令她很高興。

（綜合報道）