WhatsApp主打印度電子支付市場　阿里巴巴是攔路虎？

中美貿易戰正酣，印度手機支付市場或許成為兩國企業和資金激烈相爭的市場之一。Facebook旗下的手機支付功能WhatsApp Pay正在印度進行初步測試。 不過如意算盤，又是否能輕易打響？

手機支付勢即在印度普及，對小商販而言是莫大方便。(Getty Images)

WhatsApp計劃於今年七月率先在幾個國家正式推出WhatsApp Pay，明年便正式全球推行。那公司自去年5月起，便於印度測試手機支付功能WhatsApp Pay，接受測試的用戶有一百萬，用戶必須把電子錢包連到當地的銀行帳戶，便可透過程式向他人轉賬。有參與測試的婦女在家自製麵包出售，現可透過WhatsApp收訂單和收款，十分便利。

其實，自2016年11月莫迪政府廢除大面額鈔票後，印度的手機支付便越見普及，現時已是全球第二大的手機支付使用國，預計交易總額將由2016年的15.4億盧比，增加到2022年的275兆盧比，增幅近18倍。印度國家支付公司（NPCI）的數據亦顯示，今年四月份通過手機支付等電子交易的數量達8億次，總金額達到1.42兆盧比。

WhatsApp 被印度最高法院指沒有遵守政府的數據本地化和保護法規。(網上圖片)

Facebook欲向電子支付市場發展，創辦人朱克伯格早前明言，應該早日向中國的微信（WeChat）學習，近日正積極推動跨平台通迅及電子支付業務。對WhatsApp而言，印度是個必爭的市場。目前，WhatsApp在印度擁有超過三億用戶；八成以上的中小型企業均傾向使用該程式作資訊平台為顧客提供服務，甚至連各大小政黨也是利用此通訊APP來接觸一般選民。

手機支付的發展在印度非常普及。(AFP)

與此同時，印度跟中國內地市場相似，人口眾多，消費潛力大，更重要是本身金融信貸服務不算完善，或者已有眾多無現金付款方式（如香港早已有八達通）。對於連銀行戶口都不一定有的印度人，使用手機支付的誘因就較大了。

不過，印度市場這塊「肥豬肉」早被虎視眈眈，手機支付的競爭已十分激烈，甚至已到了汰弱留強的階段。2017年底，該國有逾60個手機支付程式，現時已降至不足50個。目前，當地最大的移動支付公司是中國阿里巴巴與日本軟銀公司（Softbank）共同持有的Paytm，佔市場份額33%，估計用戶數目超過三億。

中資阿里巴巴有份投資的Paytm目前是印度最大的手機支付公司。(AFP)

BBC記者Devina Gupta分析指，Paytm的過人之處，是它在印度市場滲透率很高，小商戶如三輪車司機，以至路邊茶水店也會使用。

先天優勢助「拗手瓜」

莫迪政府當日在宣布廢除佔貨幣流通總額86%的500和1000盧比大鈔後，Paytm在五星期內．用戶人數暴增2千萬。外界普遍預期，「遲來者」WhatsApp憑藉其在印度的高普及度和市場佔有率，有機會輕鬆地從Paytm或Google Pay等主要競爭對手手上，搶走部份市場份額。隨着WhatsApp Pay 和Apple Pay將打入印度這個龐大市場，當地的手機支付競爭勢將迎來白熱化局面。

Paytm得益於莫迪的廢鈔令，業務發展迅速。圖為創辦人Vijay Sharma。（視覺中國）

雖然WhatsApp目前在印度的市場覆蓋率和接受程度都很高，惟近日政府向印度最高法院提交一份請願書，指WhatsApp沒有遵守政府的數據本地化和保護法規。印度儲備銀行經已強制要求WhatsApp，即使是在試驗階段也不能在境外儲存支付數據。

面對國內恐怖襲擊和犯罪威脅，印度政府對通訊程式的法律要求難以退讓。(Getty Images)

這意味着WhatsApp Pay的推行或有所障礙，可能先要在印度國內建立專門的數據中心，來儲存相關的支付數據。這不但可能涉及額外的投資，也無可避免要花費更長的時間，難免會打亂今年初步推出的如意算盤。

此外，WhatsApp近年在當地不時傳出醜聞，如去年印度一個小村莊有五男被處以私刑死亡，原因是有人利用WhatsApp散播有關兒童綁架事件的不實資訊。政府擔心同類型事故會在國內陸續發生，加上部份邦正面臨恐怖主義和叛亂的嚴重威脅，難以接受WhatsApp較著重私隱的作業方式。當局擔心難以控制極端組織和罪犯的金錢交易，恐怕會危及國家安全。