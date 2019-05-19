【印度大選】2成候選人涉刑事犯罪　政客不壞選民不愛？

長達一個月的印度大選終於走近尾聲，這場選民多達9億人、候選人超過8000名的選舉，卻充斥一個怪現象：多達2成候選人正受到刑事檢控。部分人或是遭到政治檢控，但也有不少人是涉嫌犯下重罪，例如是謀殺等。 為何這些飽受爭議的人，反而在選舉吃香？

印度大選：印度人口逾13億，當中有9億符合投票資格的選民。他們將選出國會下議院的543席，堪稱世界上最大規模的選舉。圖為兩名選民投票後展示被染了墨汁的手指，這是為了標識他們已投票。（Getty Images）

13%候選人涉重罪

印度選舉充斥疑似犯罪分子的現象，可透過不少數據反映：按民主改革協會（Association for Democratic Reforms，簡稱ADR）統計，每5個候選人中，就有大約1人正面對刑事指控。這個百分比在上一次大選也達到17%。

部分人面對的指控，固然屬於輕微犯罪或可能是政治報復，但也有13%候選人面對嚴重犯罪指控如謀殺等。

這些涉嫌犯罪的政客，也並非被視為異類的政壇邊緣人，他們得到主流政黨的支持。例如總理莫迪所率領的印度人民黨（Bharatiya Janata Party，簡稱BJP），多達40%候選人有刑事案件在身。反對派印度國民大會黨（Indian National Congress）也有39%。

印度大選：總理莫迪所率領的印度人民黨（Bharatiya Janata Party，簡稱BJP），多達40%候選人有刑事案件在身。（Getty Images）

這種怪現象讓不少人咄咄稱奇，但更是反映當地社會的3個現象：

司法問題：審訊程序極長

按制度，法院一日未對案件作出判決，疑犯在法律上就是無罪之人，可以參選；但另一方面，當地法院效率低、司法程序冗長，大量案件遲遲不獲處理，動輒要等候數年甚至是數十年的時間，審判才會結束。

這些疑犯繼續競選，但也背負着涉嫌犯罪的身分。據《外交雜誌》指，2018年9月當地高等法院甚至曾要求國會解決惡性的政治犯罪化問題，如立法阻止面臨嚴重犯罪指控的人進入議會。

金錢才是王道

為何主流政黨也歡迎這些涉嫌犯罪的人？原因與金錢有關。

政黨在一場選舉要投入大量資金，舉辦競選活動、賣廣告等，財政負擔實在不小。在印度當地，很多涉嫌犯罪的人反而擁有錢財優勢，他們作為「地方強人」，自己就有財力競選，不會拖累政黨的財政，令主流政黨也反過來歡迎他們。

印度大選：當地選舉的其中一個特色，是有不少候選人正面對刑事檢控，包括一位名叫K. Surendran的候選人面對240宗控罪。圖為他的競選宣傳品。（Getty Images）

「羅賓漢式」光環？

更甚的是，涉嫌犯罪或有案底，在當地政壇未必是負累，反過來可以是這些地方強人的「光環」。

民主改革協會（ADR）主管維爾馬（Anil Verma）指，政黨只會考慮有關勝率的問題。

他們（政黨）知道有金錢力量、權勢力量，這些候選人更可取得勝利。 印度民主改革協會（ADR）主管維爾馬（Anil Verma）

印度神廟騷亂：薩巴里馬拉神廟過去一直禁止10至50歲女性進廟，至2018年9月印度法院推翻禁令，引來信眾不滿。（路透社）

在這次選舉中，執政黨有一名候選人K. Surendran面臨最多的240宗控罪，包括參與騷亂、非法闖入、企圖謀殺等。他表示，大部分控罪都是源於他阻止婦女進入喀拉拉邦（Kerala）的薩巴里馬拉神廟（Sabarimala Temple），他表示自己是無辜。2018年，法庭宣布廢除神廟的「女性止步」禁令，但示威者不滿，阻止婦女入廟，爆發多場衝突。

英國廣播公司（BBC）曾引述印度政治問題專家Milan Vaishnav分析，候選人即使有案底，也不破壞他們的名聲，甚至有候選人會自稱「最大的罪犯」。他解釋，在一些社會因宗教或種姓而分化，加上政府失能的地區，選民往往會支持涉嫌犯罪的候選人。

這些涉嫌犯罪的候選人會把自己的形象塑造成「羅賓漢式」英雄。 印度問題專家Milan Vaishnav

（路透社 / BBC）