【英雄毛孩】泰國初生嬰遭年少媽媽遺棄埋山間　幸得小狗發現救出

狗是人類親密的夥伴，近日泰國發生了一件事再次證明「狗是人類的好朋友」。一名15歲少女因害怕被家人斥責，把剛誕下的初生嬰兒埋在山間，幸得住在附近的農夫路過，農夫的狗成功找出嬰兒被埋位置，救了嬰兒一命。

農夫Usa Nisaika與他的小狗乒乓。（Khaosod）

事發在上周三（15日），泰國春龐縣一名15歲少女在誕下一名男嬰後，因害怕被家人斥責，企圖把該男嬰埋在山間，掩飾自己年輕懷孕。

泰國《曼谷郵報》報道，幸得一名住在附近的農夫路過，發現被埋嬰兒。農夫指他當時聽見有嬰兒喊聲：「我當時走過去查看究竟，牠就在附近翻掘泥土，然後就看見一隻嬰兒的腿了。」

男嬰被救出後送往附近一間醫院，經治療後已無大礙。

成功找出男嬰被埋的狗名為「乒乓」，雖然牠在一年前被車撞倒失去了一條腿，但仍然非常活潑：「牠非常忠心和聽話，經常協助我去放牛，沒想到牠竟然救了那男嬰一命。」

當地警方成功抓獲涉事少女，並正考慮控告她。警方指她現正接受心理治療，並稱她非常後悔作出如此的事。報道指因她日前在商店購買大量衛生棉，成為警方重要線索。

據悉少女的家人稱願意養育該男嬰，現正等待男嬰出院，並與警方商討作最終決定。

小狗乒乓，牠的右方後腿因車禍不幸殘廢，但仍然十分活躍。（Khaosod）

（曼谷郵報）