美狠父與前未婚妻爭撫養權　親生女兒困車內活活燒死

美國警方指男子佩雷拉（Martin Pereira）上周五（17日）被控謀殺、縱火及魯莽危害他人。他涉在5月5日於紐約皇后區一個住宅區將3歲女兒綁在車內嬰兒座椅並縱火焚燒汽車，導致她被燒死。這名父親狠心到在困住女兒後，用鐵鏈將汽車鎖起來。 消防員到場救出她之際，她仍然清醒，但最終還是傷重不治。

現年39歲的佩雷拉，來自紐約長島。他與女友曾訂婚，但在4月分手。兩人3歲大的女兒佐伊（Zoey Pereira）的監護權成為雙方爭奪的目標。

法官判決女童監護權由其生母柯爾曼（Cherone Coleman）獲得。她因知道佩雷拉有暴力前科，向法院要求更新探視協議，減少兩人見面機會，但法官已拒絕她。

這宗慘案發生後，警方在距離案發現場不遠處找到佩雷拉，他身上70%有二級及三級燒傷。

年僅3歲的美國女童佐伊（Zoey Pereira），因父母爭奪監護權而丟命。（Facebook截圖）

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柯爾曼難過地憶述，佩雷拉事發前打電話給她：「現在我得到你注意了嗎，婊子？我現在得到你注意了，婊子。你永遠不會再見到你的女兒。」

她接受美國《紐約每日新聞》訪問時說：「我一直以為他會傷害我，從沒想過他會傷害我的女兒。」她說早知如此，寧願違反法庭命令被拉去坐牢，都不讓父女接觸。

柯爾曼心痛地說，佩雷拉殺死女兒，不過是發生他與她分手後、他第二次與女兒見面。

（綜合報道）