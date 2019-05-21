由上世紀八十年代的羅浮宮金字塔，到二十多年後興建的多哈伊斯蘭藝術博物館，貝聿銘的每個項目，對於探究歷史根源從不怠懶。 （此乃【紀念貝聿銘】專題報道之二）

玻璃金字塔設計在社會掀起巨大爭議。在施工階段，整個拿破崙廣場變成工地。（Getty Images）

貝聿銘因華盛頓國家美術館（National Gallery of Art）東翼（1978年）等代表作已享負盛名，並於1983年獲得普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）。同年，法國政府首次邀請貝聿銘參加羅浮宮翻新設計比賽，貝聿銘拒絕了，但眼光獨到的密特朗總統（Francois Mitterrand）卻非要他不可，決意聘請。貝聿銘向總統提出一個要求，就是想要數個月時間去鑽研法國歷史。「我很清楚羅浮宮，但我想了解建築以外的，他（密特朗）馬上就懂我意思。」於是，貝聿銘花了數月奔走歐洲與北非多地，最終敲定了金字塔設計。

貝聿銘對羅浮宮新設計信心從未動搖，在工程期間他臉上的笑容就可引證這一點。（Getty Images）

巴黎心臟何以擺上埃及金字塔？

或者你會疑問，怎麼學習法國歷史要跑到北非呢？原來是出於拿破崙時期的歷史章節。貝聿銘曾在訪問中解釋：「選擇金字塔不是出於我的個人喜好。巴黎是一座金字塔城市，就在*拿破崙遠征尼羅河之後，他對埃及的建築深深着迷了。」在貝聿銘的設計藍圖裏，羅浮宮前方的拿破崙廣場，就等於現代版的吉薩沙漠，讓玻璃金字塔聳立於沙漠之上。他亦無意在羅浮宮既有的主建築群上加插或改動什麼，保留其古典風貌。

注解：拿破崙於1798年率軍遠征當時作為鄂圖曼帝國行省的埃及。在關鍵的「金字塔之戰」（Bataille des Pyramides），法國以步兵方陣的方式，以少勝多擊敗了埃及精銳的馬木留克騎兵，打通了進軍開羅的屏障，這亦成為了拿破崙揚名立萬的一役。

羅浮宮金字塔成了一個享譽全球的藝術地標。（法新社）

關於羅浮宮新設計爭議，大家也許耳熟能詳。貝聿銘提出設計方案後，曾受法國人鄙視和唾罵，斥責他要把法國的文化瑰寶「毁容」，甚至在街上曾有一群法國女人向他的腳吐口水。貝聿銘美籍華裔的身份也是法國人抗拒的原因，本是民意正面的修葺計劃，漸漸演變成一場社會政治風波。「作為一位美籍華裔是不具傷害性的。你看，歷史對法國人而言是重要的，我希望能夠說服他們，我自己也來自一個歷史悠久的國家，我絕對不會輕率對待此問題。」當時貝聿銘沒有動搖過半分，只希望爭議盡快平息。

「我是對的」 自信心擊退謾罵聲

當羅浮宮金字塔與地下入口大堂建成後，法國人卻愛上了設計，連五年前恥笑過它「荒謬」的《費加羅報》（Le Figaro），也改口稱讚「金字塔非常美麗」。如今法國人對羅浮宮金字塔的喜愛，跟巴黎鐵塔已不相伯仲。「如果有一件事我知道自己沒做錯，那就是羅浮宮。」貝聿銘堅拒更改設計，是出於對作品的十足自信。

在別人眼中，貝聿銘總是很平和，臉上掛着招牌微笑，連跟着他參與羅浮宮項目的建築師Mihai Radu也說，「我從沒發現他（貝聿銘）有一絲氣餒或低落。」

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的確，當你細讀貝聿銘設計概念和靈感之源就能理解，他的作品並非展現破格或前衛的設計，或把具個人風格的東西硬套到場景之中。他的設計着重融和，萃取了歷史與文化精華，以簡潔及流暢的方式呈現，因此，他的作品在觀感上往往不會突兀。

很多時候，藝術要經過時間歷練才能成為不朽。在香港島還沒太多摩天大樓時，貝聿銘蓋了一座劃破天際、棱角有致的中銀大廈，前衛設計和風水原因也惹來爭議。三十年後，中銀不再是全港第一高樓，卻成了香港最不可或缺的城市地標，令香港人也讚嘆自豪。

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《紀念貝聿銘：在現代建築裏尋找根源》專題報道。

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