美大學畢業禮最動人驚喜　美富翁幫400人清還學債

非裔美籍億萬富翁史密斯（Robert Smith）周日（19日）在美國亞特蘭大莫爾豪斯學院（Morehouse College）畢業典禮演講時，宣布為該校2019年度所有畢業生償還學生貸款，估計總金額達4000萬美元（約3.1億港元）。

56歲的史密斯於2000年創立投資公司Vista Equity Partners，《福布斯》雜誌（Forbes）估計他的身家達50億美元（約390億港元），並把他評選為最富有的非裔美國人。

史密斯周日在莫爾豪斯學院演講時，指着台下的396名畢業生說：「其他校友，聽好了，這是我對你們下的挑戰。2019年一屆畢業生算我的，我的家族將會為他們償還學生貸款。」從片段可見，在場畢業生立即興奮歡呼拍掌，就連台上的嘉賓也露出驚喜的表情。

史密斯說，他希望收到這份「禮物」的學生會傳承善舉，日後有能力時同樣幫助其他人。

莫爾豪斯學院校長托馬斯（David Thomas）估計，今屆畢業生的學生貸款總金額達到4000萬美元，他表示：「當你要償還債務時，能選擇在這個世界做的事情很有限，（史密斯）給了他們追尋夢想和熱情的自由。」

（有線電視新聞網／華盛頓郵報）