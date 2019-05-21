【瞓晏覺】美國研究：每天午餐後睡眠1小時　大腦年輕5歲

美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）及約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的睡眠與晝夜神經生物學中心（Center for Sleep and Circadian Neurobiology）最近在《美國老年醫學學會雜誌》（Journal of the American Geriatrics Society）上發表研究指，每天午餐後睡眠一個小時，可以提高記憶力及認知能力4至6倍，大腦甚至會年輕5歲。

研究人員邀請約3000名來自中國、年齡在65歲以上的人接受注意力、記憶力、思維能力及視覺空間能力測試，並用問卷調查出他們的午睡時間，最後把他們分成四類，包括不午睡、小睡片刻（少於30分鐘），適度午睡（30至90分鐘）和長時間午睡（超過90分鐘）。

研究發現大約60%的受試者都有午睡的習慣，平均睡眠時間為63分鐘；那些每天午睡約一小時的人，比起那些不午睡、午睡時間過長或過短的人測驗成績較佳，尤其是在記憶及認知能力方面要好約4至6倍，兩者的大腦年齡猶如相差5歲。

研究人員表示，人的大腦會在睡眠時進行修復，而午休小睡可讓大腦暫時休息。不過若午睡過多可能影響人夜間睡眠，讓大腦夜間無法修復，並影響到翌日工作表現。研究又指最理想的午睡時間是約30分鐘到1小時，且以淺層睡眠為主。

（綜合報道）