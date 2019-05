【瞓晏覺】美國研究：每天午餐後睡眠1小時　大腦年輕5歲

美國賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)及約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的睡眠與晝夜神經生物學中心(Center for Sleep and Circadian Neurobiology)最近在《美國老年醫學學會雜誌》(Journal of the American Geriatrics Society)上發表研究指,每天午餐後睡眠一個小時,可以提高記憶力及認知能力4至6倍,大腦甚至會年輕5歲。