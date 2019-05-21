102歲都可做記者　日本天草電視超高齡老婆婆成網紅

所謂「活到老、學到老」，即使是退休生活，依然可以非常有意義。熊本縣天草市就有一名102歲的老婆婆，自願擔任當地網絡電視台的主持人，並深受當地居民及觀眾喜愛。

雖然稍為遲鈍，但102歲的大仁田婆婆仍非常精靈活躍。（天草電視）

老婆婆名叫大仁田春野（大仁田ハルノ），在1917年出生。大仁田曾經歷艱辛的二戰時期，戰後為幫補家計，她在煤礦工作及維修魚網。大仁田在30歲時與丈夫結婚，育有一子兩女。

大仁田生性積極樂觀，即使丈夫在12年前過身，仍無阻她對生活的追求。她喜歡到處遊逛，一直希望找機會對外介紹自己居住多年的地方，因此在100歲時決心成為當地網媒天草電視台的記者：「我希望可以一邊遊歷着這個城市一邊報道，我現在十分高興，有時甚至會忘記過去的事。」

與外藉教師拍攝雙語節目

天草電視台創辦人兼代表金子寛昭認為，大仁田憑着積極的性格及對當地豐富的知識，很適合擔任記者的工作。金子表示：「每次她在節目現身時，她都會做一些令人意外的事，這都會令節目變得十分吸引。」

大仁田近日正協助拍攝一個雙語節目，一名當地的外藉英語教師韋瑟黑德（Laura Weatherhead），前往天草與大仁田一同擔任主持人。拍攝最後十分成功，而大仁田亦為了感謝該名外藉教師，親手摺了一隻紙鶴送給她。

韋瑟黑德說道：「我在大仁田身上學到的東西，就是不論你多少歲，都能做任何的事。」

大仁田親手摺了一隻紙鶴，送給外藉英語教師韋瑟黑德。（天草電視）

（日本放送協會）